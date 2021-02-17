晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》相隔49年再現！ 怪物狀元、灰熊新人王共寫罕見紀錄

2021/02/17 22:38

鵜鶘「怪物狀元」威廉森（持球者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今以144：113痛宰灰熊，終止3連敗，雖然比賽內容一面倒，但鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）與灰熊莫蘭特（Ja Morant）的全能表現一同寫下相隔49年的紀錄。

威廉森、莫蘭特是2019年選秀「同梯」，分別以狀元、榜眼之姿加盟鵜鶘、灰熊，上季新秀年就已展現各自能耐，雙雙入選年度新秀第一隊，是聯盟中未來性破表的新生代球星，其中莫蘭特還一舉拿下新人王。

灰熊莫蘭特（持球者）。（法新社）

今日鵜鶘作客灰熊，威廉森、莫蘭特的對決也格外精彩，威廉森狂轟31分、7籃板、6助攻，莫蘭特獨攬28分、7籃板、8助攻，兩人共寫罕見紀錄。

根據《ESPN Stats & Info》提到，威廉森、莫蘭特同場進帳至少25分、5籃板、5助攻的成績，成為自1972年美國時間2月26日以來，首對選秀「同梯」的狀元、榜眼交手時達成此紀錄的選手。

而在1972年2月26日寫下該紀錄的選手則是「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、渥克（Neal Walk），兩人是1969年選秀狀元、榜眼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。