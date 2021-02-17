NBA》相隔49年再現！ 怪物狀元、灰熊新人王共寫罕見紀錄

鵜鶘「怪物狀元」威廉森（持球者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今以144：113痛宰灰熊，終止3連敗，雖然比賽內容一面倒，但鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）與灰熊莫蘭特（Ja Morant）的全能表現一同寫下相隔49年的紀錄。

威廉森、莫蘭特是2019年選秀「同梯」，分別以狀元、榜眼之姿加盟鵜鶘、灰熊，上季新秀年就已展現各自能耐，雙雙入選年度新秀第一隊，是聯盟中未來性破表的新生代球星，其中莫蘭特還一舉拿下新人王。

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灰熊莫蘭特（持球者）。（法新社）

今日鵜鶘作客灰熊，威廉森、莫蘭特的對決也格外精彩，威廉森狂轟31分、7籃板、6助攻，莫蘭特獨攬28分、7籃板、8助攻，兩人共寫罕見紀錄。

根據《ESPN Stats & Info》提到，威廉森、莫蘭特同場進帳至少25分、5籃板、5助攻的成績，成為自1972年美國時間2月26日以來，首對選秀「同梯」的狀元、榜眼交手時達成此紀錄的選手。

而在1972年2月26日寫下該紀錄的選手則是「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、渥克（Neal Walk），兩人是1969年選秀狀元、榜眼。

Zion Williamson and Ja Morant each had 25 Pts, 5 Reb, & 5 Ast tonight.



They are the first No. 1 and No. 2 picks from the same draft with 25 Pts, 5 Reb, 5 Ast against each other since Kareem Abdul-Jabbar and Neal Walk did it on February 26, 1972 h/t @EliasSports pic.twitter.com/aidRAQQP4z — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） February 17, 2021

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