NBA》相隔49年再現！ 怪物狀元、灰熊新人王共寫罕見紀錄

鵜鶘「怪物狀元」威廉森(持球者)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘今以144:113痛宰灰熊,終止3連敗,雖然比賽內容一面倒,但鵜鶘「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)與灰熊莫蘭特(Ja Morant)的全能表現一同寫下相隔49年的紀錄。

威廉森、莫蘭特是2019年選秀「同梯」,分別以狀元、榜眼之姿加盟鵜鶘、灰熊,上季新秀年就已展現各自能耐,雙雙入選年度新秀第一隊,是聯盟中未來性破表的新生代球星,其中莫蘭特還一舉拿下新人王。

灰熊莫蘭特(持球者)。(法新社)

今日鵜鶘作客灰熊,威廉森、莫蘭特的對決也格外精彩,威廉森狂轟31分、7籃板、6助攻,莫蘭特獨攬28分、7籃板、8助攻,兩人共寫罕見紀錄。

根據《ESPN Stats & Info》提到,威廉森、莫蘭特同場進帳至少25分、5籃板、5助攻的成績,成為自1972年美國時間2月26日以來,首對選秀「同梯」的狀元、榜眼交手時達成此紀錄的選手。

而在1972年2月26日寫下該紀錄的選手則是「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、渥克(Neal Walk),兩人是1969年選秀狀元、榜眼。

