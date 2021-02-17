澳網》大滿貫21冠再等等 蠻牛8強止步期待法網再起

西班牙「蠻牛」納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽正在墨爾本公園如火如荼進行，34歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）錯失2盤在手的絕對優勢，意外被年輕12歲的希臘後浪西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）倒趕3盤大逆轉，大滿貫連贏35盤的紀錄被中斷，而獨居史上最多的大滿貫第21冠夢想，也只能期待今夏在最拿手的法網紅土來爭取。

納達爾寶刀未老，儘管此行飽受大會武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定影響，隔離2週後背部不適缺席ATP盃，澳網出賽照樣火力全開，連4輪都直落3勝出，加上去年賽季受疫情影響，法網從5月延至9月底才打，當時7連勝1盤未失完成連霸的納達爾，總計已在大滿貫舞台連贏33盤。第13度躋身澳網8強的「蠻牛」，今開賽又連下2盤，也追平美國退役名將馬克安諾（JohnMcEnroe）並列史上第2，離瑞士天王費德爾（RogerFederer）36盤紀錄只剩1盤，怎奈「球是圓的」，之後戰情急轉直下，足令眾專家眼鏡碎滿地。

請繼續往下閱讀...

納達爾率先打下2盤最後卻失手，上回還是2015年美網栽在義大利「火爆浪子」佛格尼尼（Fabio Fognini）拍下，如今又遭國內球迷暱稱為「7784 」的西西帕斯狙擊，老將失望之情溢於言表。畢竟手握大滿貫男單20冠的納達爾，已追平亦敵亦友的費爸，雙雄併列史上之最，如今「蠻牛」無緣繼2009年再添澳網第2冠，再相較其溫布頓雙冠、美網4冠的戰績，各界多半認為，接下來已13度封王的法網，確實讓他最有機會成就四大賽21冠壯舉，但前提是疫情千萬別再來搗亂。

希臘西西帕斯。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法