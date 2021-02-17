高球》牛年開工首日 高協基層扎根座談前進屏東

高協基層座談會今前進屏東，活動期間開放與會來賓體驗高爾夫。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕牛年開工首日中華民國高爾夫協會與屏東縣政府教育處聯合展開新年第一場基層扎根說明會，第五站今於屏東縣展開，包含高協理事長王政松與屏東縣教育處長江國樑，教育部體育署副組長蔡忠益、梁焜珉、屏東縣體育發展中心主任黃柏翰，及屏東縣體育總會高爾夫委員會主委汪珈瑋和總幹事周文軒、中華高協秘書長蕭吉男、資深教練鄭美琦及旅外優秀選手家長蔡東源等人出席，以示對各級學校實施高爾夫基層扎根工作之高度重視，吸引屏東縣各級學校校長報名參加。

屏東縣政府教育處處長江國樑指出，高爾夫不止全世界五大主流運動之一更是一項高薪水及高報酬，同時是不受身高、體型限制的運動，非常適合東方人發展。高爾夫不只是一項運動，也是一種社交工具，高爾夫亦是一項快樂的運動，有利於融入學校各項社團及體育課，江國樑也希望學校更多的投入，能夠在屏東縣的屏北、屏南各舉辦一場座談會，第場在下週三（2/24）於枋寮鄉僑德國小繼續舉行。

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高協基層座談會今前進屏東。（高協提供）

中華高協理事長王政松指出，屏東縣兩位優秀選手為例，第一點說明屏東縣的小朋友都是很刻苦耐勞，在屏東縣高爾夫資源匱乏的情況下也能造就出許傑出的選手，看見屏東縣是多有淺力的鄉鎮。第二點台灣有超過130萬的成年人從事高爾夫球這項運動，許多企業也極力的支持高爾夫，透過企業支持及中華民國高爾夫協會的努力，顛覆以往高爾夫球是貴族運動的看法，未來希望整合企業以及這130萬名球友的力量使國家幼苗從事高爾夫無後顧之憂。

活動期間開放20分鐘的時間，由屏東縣高爾夫委員會汪珈瑋和周文軒現場指導各校校長及老師體驗高爾夫，認識高爾夫的趣味性以、安全性，以理解高爾夫只要基本場地就可以從事高爾夫運動。另台灣首位女子美巡冠軍，現任資深教練鄭美琦，與旅外優秀選手家長蔡東源亦分享訓練選手的經歷，打破高爾夫只有貴族能打的刻板印象。

為讓更多學校有充裕的時間提出經費申請，體育署梁焜珉表示，110年高中職以下中小學高爾夫補助申請延長至3月12日，歡迎屏東縣各級學校踴躍申請，從基層做起、打造完整的體系，讓台灣躍進成為世界強國。

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