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NBA》限制柯瑞出賽引「不想贏」爭論 勇士主帥有話要說

2021/02/18 10:55

柯瑞。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）本季均上場33.7分鐘，不過第四節出賽時間遭縮減，日前總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時表示要大家將眼光放遠，遭柏金斯（Kendrick Perkins）球評指出，柯爾知道球隊本季不會奪冠，所以沒必要讓柯瑞留在場上。這番話也引起討論，對此柯爾在節目《The TK Show》做出回應。

本球季柯瑞均能上場33.7分鐘，但在第四節卻僅有均5.4分鐘。而8日勇士在與馬刺之戰輸球後，柯爾被記者問到為何不增加柯瑞的上場時間，當時柯爾指出要以大局為重，球隊倚靠柯瑞多年，沒興趣對這個球季計較，表示：「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、沒有觀眾的體育館已經是一個麻煩了，對球隊來說沒必要為了追求勝利在這時候讓柯瑞上場打40分鐘，我們需要柯瑞未來幾年保持超高戰鬥力，所以限制他出賽34或35分鐘。」

柯爾這番看似放棄奪冠之路的言論也引起外界猜測，在《The TK Show》節目上，柯爾澄清球隊要的是展望未來，在幾年內成為冠軍隊伍，並沒有不想贏這個說法。「我說的追逐勝利這個詞好像引起大家討論，而且我認為你們大家現在一定在思考『追逐勝利不就是要整個拿下嗎？』，我要說的是，我們不是都不用他打40分鐘，我們要放遠整個賽季的勝利。」

另外柯爾也指出，若是為了讓柯瑞保持狀態健康只出賽34至35分鐘，付出點代價是值得的，他表示：「與其在今年爭取更多勝利但換來一場空，不如爭取在其他方面的優勢。」

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