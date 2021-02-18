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MLB》勇士教士未來支柱續約差距大 美記者：我是阿庫尼亞的話...

2021/02/18 10:54

阿庫尼亞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今天與球隊簽下14年3.4億美元的天價鉅約，便有記者發文寫道：「如果我是阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），我昨天就把我的經紀人給開除了。」

勇士隊新人王阿庫尼亞在2018年奪下國聯新人王，隔年就提前與球隊簽下一張8年1億美元（約28億台幣）的延長合約，創下隊史第二大約紀錄，在當時他也成為了在大聯盟待165天簽下最大張合約的球員。

不過今天小塔提斯簽下的14年延長合約，締造了史上年限最長、金額最高的提前延長合約紀錄，更是聯盟史上金額第三大的合約，僅次於道奇隊貝茲（Mookie Betts）的12年3.65億與天使神尊楚奧特（Mike Trout）的10年3.6億美元。

阿庫尼亞與小塔提斯同樣是已經繳出實績的球隊未來支柱，雖皆讓球隊花大錢提前續約，但不論是合約年限、金額的差距，都大到讓美國記者Jared Carrabis發文寫道，指出他若是阿庫尼亞，他會直接炒掉自己的經紀人。而數據專家Ryan M. Spaeder在該文底下貼上阿庫尼亞的《Baseball Reference》資料頁說，「等等，他已經這麼做了！？」

小塔提斯。（資料照）

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