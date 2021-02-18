NBA》險遭「牆哥」弭平29分領先 七六人退火箭止3連敗

恩比德。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰火箭，七六人差點浪費掉全場最多達29分的領先，終場以118：113險勝火箭，結束了近期的3連敗。

七六人上半場就豪取69分領先火箭達26分，下半場更一度把比數拉開到29分差，不過火箭仍展現韌性，第三節36：27追回9分，第四節更開啟大反攻，麥雷莫（Ben McLemore）開節先連拿7分，隨後換沃爾（John Wall）接管戰局，他在剩5分47秒後砍下12分，把比數追到剩下4分差，七六人在恩比德（Joel Embiid）於1分08秒時投進關鍵跳投把比數拉開到112：106領先，火箭最終在犯規戰術下無法繼續把比數拉近，終場以5分差惜敗。

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沃爾。（USA TODAY Sports）

七六人今天得分最高的是恩比德，他拿下31分11籃板9助攻，差一個助攻就能完成大三元，T.哈里斯（Tobias Harris）24分15籃板5助攻，小柯瑞（Seth Curry）25分5助攻，板凳出發的菜鳥馬克西（Tyrese Maxey）拿下10分。

火箭沃爾今天拿下全隊最高的28分外帶7助攻，泰特（Jae'sean Tate）19分6籃板、卡森斯（DeMarcus Cousins）19分8籃板、E.戈登（Eric Gordon）17分6助攻。

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