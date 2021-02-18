NBA》沙波尼斯繳超狂大三元 溜馬延長賽力退灰狼

沙波尼斯拿下大三元，率領球隊在延長賽擊退灰狼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天面對墊底的灰狼打得辛苦，他們先是靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）投進追平罰球將比賽逼進延長賽，最終在延長賽以134：128擊敗灰狼，近4戰收下3勝，沙波尼斯整場拿下36分17籃板10助攻的大三元。

上半場灰狼在湯斯（Karl-Anthony Towns）14分，以及板凳出發的畢斯利（Malik Beasley）15分帶領下，以73：69領先溜馬4分，第三節灰狼再把比數稍微拉開到92：86的6分差，第四節灰狼開節打出一波6：2的攻勢拉開到10分差，也讓溜馬不得不叫出暫停止血。

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暫停過後溜馬靠著A.哈勒戴（Aaron Holiday）連拿5分將比數追近，隨後再靠著布洛格登（Malcolm Brogdon）的三分球，在比賽時間剩6分03秒時將比數超前成102：100，隨後灰狼與溜馬兩隊開始你一球我一球的互轟，到了比賽剩下58.9秒湯斯上籃得手後，灰狼反以121：116取得5分領先，但溜馬靠著蘭柏（Jeremy Lamb）的3分球以及沙波尼斯最後11.1秒的2次罰球將比數追平，隨著艾德華茲（Anthony Edwards）0.3秒的絕殺三分未進，兩隊也以121：121進入延長賽。

湯斯拿下30分10籃板。（美聯社）

延長賽灰狼氣力放盡，全隊僅剩下畢斯利能夠得分，然而溜馬在布洛格登單節2顆三分球與沙波尼斯拿下5分帶領下，以134：128拿下勝利。

沙波尼斯今天拿下36分17籃板10助攻的大三元，同時還有3抄截與1火鍋，布洛格登拿下32分9籃板7助攻，三分線上是精準的7投6中，板凳出發的蘭柏也有18分8籃板的表現。

布洛格登（7號）拿下32分9籃板7助攻。（美聯社）

灰狼方面，湯斯拿下30分10籃板，魯比歐（Ricky Rubio）20分13助攻，畢斯利從板凳出發砍下全隊最高的31分外帶7助攻，上場表現優異的愛德華茲今天僅得8分，正負值是全隊最低的-23。

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