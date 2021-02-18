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NBA》金塊J.穆雷瘋狂追分秀無用 巫師畢爾致勝罰球喜收3連勝

2021/02/18 11:48

畢爾致勝罰球幫助球隊收下3連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今天在主場迎戰強敵金塊，兩隊都以高命中率互相轟炸籃框，終場巫師在一哥畢爾（Bradley Beal）0.1秒的致勝罰球下，以130：128擊退金塊，收下3連勝，金塊則苦吞2連敗。

兩隊在上半場各有一節轟破40分，半場打完巫師70：64領先金塊6分，第三節巫師再把比數拉開1分，第四節金塊開始苦苦追趕，在比賽時間剩下1分59秒時J.穆雷（Jamal Murray）的三分球將比數追到122：123的一分差，隨後他在比賽時間剩下30.8秒投進的三分球，更直接把比分追平為125：125。

巫師暫停過後，貝坦斯（Davis Bertans）於外線投射遭犯規並獲得三罰且全數投進，J.穆雷在2.1秒再次投進三分把比數追平，但最後剩下0.1秒時J.格林 （JaMychal Green）對上籃的畢爾犯規，畢爾也穩穩罰進兩球，幫助球隊拿下最後的勝利。

J.穆雷末節不斷用驚人的三分彈追平比數，可惜球隊最終的犯規讓他功虧一簣。（美聯社）

巫師今天得分最高的並不是畢爾，而是從板凳出發的貝坦斯，他今天展現驚人的長程砲火，三分線上11投9中，罰球8罰8中砍下35分，得分與三分球都創下生涯新高，畢爾則拿下25分10助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下12分13籃板12助攻的大三元。

貝坦斯從板凳出發，砍35分、9記三分球創生涯新紀錄。（美聯社）

金塊雙星約基奇（Nikola Jokic）拿下33分7籃板9助攻，末節力挽狂瀾失敗的J.穆雷拿下35分9籃板6助攻。

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