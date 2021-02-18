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NBA》葛蘭特轟生涯新高43分無用 活塞慘遭公牛逆轉

2021/02/18 12:58

拉文灌籃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今在主場迎戰活塞，克服曾落後25分的劣勢、在一哥拉文（Zach LaVine）37分領銜之下，以105：102贏球，拿下2連勝。

公牛今原定將作客黃蜂、活塞則要出戰獨行俠，不過兩場比賽分別因防疫考量以及德州暴風雪延期，聯盟決定將兩隊原定在下半季進行的比賽提前到今天。

活塞今上半場攻勢猛烈、第二節開節還拉出一波12：0的高潮，以61：43帶著將近20分的領先進入下半場；易籃後公牛急起直追、單節打出27：12的攻勢，將差距縮小至3分；決勝節公牛乘勝追擊、在坦波（Garrett Temple）的突破上籃後要到領先。

此後公牛一路維持小幅度領先、比賽最後1分鐘內，懷特（Coby White）與威廉斯（Patrick Williams）分別外線命中、助隊鎖定優勢，活塞使用犯規戰術，拉文讀秒階段2罰中1，最終公牛就以3分差帶走勝利。

公牛今靠拉文一枝獨秀豪取37分、另外威廉斯貢獻15分、卡特（Wendell Carter Jr.）挹注18分、前鋒T.楊恩（Thaddeus Young）板凳出發拿下9分10籃板。

活塞葛蘭特（Jerami Grant）今轟下生涯新高43分、可惜球隊後繼乏力無緣勝利，其他先發方面萊特（Delon Wright）與貝伊（Saddiq Bey）各有12分貢獻，普朗利（Mason Plumlee）繳出11分8籃板。

葛蘭特（持球者）轟下生涯新高43分。（今日美國）

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