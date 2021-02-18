NBA》又是里拉德！末節關鍵上籃 拓荒者逆轉鵜鶘強收6連勝

拓荒者終場拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘對戰上拓荒者，「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）雖然此戰寫下紀錄，不過薑還是老的辣，昨日賽中在末節及時跳出飆12分來拯救球隊的里拉德（Damian Lillard），今天末節關鍵7秒又投出關鍵逆轉，帶領拓荒者以126：124拿下6連勝。

里拉德（左）。（美聯社）

首節握有領先的拓荒者，在上半場結束被鵜鶘反超10分，易籃後，里拉德先在一次投籃將比數拉近至1分差，不過隨後又被鵜鶘拉開比數。卡文頓（Robert Covington）在倒數5分鐘一次三分投籃將比數扳回，不過纏人的鵜鶘在英葛蘭（Brandon Ingram）二罰全中情況下再度超車，兩隊又開始你追我趕，第三節末在里拉德罰球全中、特倫特（Gary Trent Jr.）哨前三分遠投下拿到94：91些微領先。

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末節鵜鶘展現韌性，雖然一開始被拓荒者連3顆三分球拉開比數，不過該節也3度將比賽反轉，而在最後26秒時也握有領先1分優勢，但被里拉德的進攻打破贏球機會，而鵜鶘方面在最後還有機會贏球，不過朗佐波爾（Lonzo Ball）領先三分球失利、英葛蘭哨前追平跳投沒進，最終鵜鶘2分差吞敗。

本場拓荒者共6人得分上雙，再度扮演英雄的里拉德繳43分16助攻4籃板最亮眼、特倫特23分2籃板、瓊斯（Derrick Jones Jr.）13分7籃板、卡文頓和安東尼（CarmeloAnthony）也都有12分表現，另外坎特（Enes Kanter）貢獻11分。

本場打完，鵜鶘球星威廉森成為史上唯一在前50戰就達成投籃命中率60%、場均20分以上的選手，此戰他繳出36分6籃板4助攻也追平生涯得分紀錄；另外朗佐波爾21分5助攻表現不俗，英葛蘭14分6助攻5籃板、替補的赫南高梅茲（Willy Hernangomez）和瑞迪克（JJ Redick）也各有11分及16分的貢獻。

Zion is the only player in history to avg 20+ PPG on 60%+ shooting through the first 50 games in the shot clock era



（via @EliasSports） pic.twitter.com/kbjG19u5I3 — NBA on ESPN （@ESPNNBA） February 18, 2021

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