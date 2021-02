NBA》又是里拉德！末節關鍵上籃 拓荒者逆轉鵜鶘強收6連勝

拓荒者終場拿下勝利。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘對戰上拓荒者,「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)雖然此戰寫下紀錄,不過薑還是老的辣,昨日賽中在末節及時跳出飆12分來拯救球隊的里拉德(Damian Lillard),今天末節關鍵7秒又投出關鍵逆轉,帶領拓荒者以126:124拿下6連勝。

里拉德(左)。(美聯社)

首節握有領先的拓荒者,在上半場結束被鵜鶘反超10分,易籃後,里拉德先在一次投籃將比數拉近至1分差,不過隨後又被鵜鶘拉開比數。卡文頓(Robert Covington)在倒數5分鐘一次三分投籃將比數扳回,不過纏人的鵜鶘在英葛蘭(Brandon Ingram)二罰全中情況下再度超車,兩隊又開始你追我趕,第三節末在里拉德罰球全中、特倫特(Gary Trent Jr.)哨前三分遠投下拿到94:91些微領先。

請繼續往下閱讀...

末節鵜鶘展現韌性,雖然一開始被拓荒者連3顆三分球拉開比數,不過該節也3度將比賽反轉,而在最後26秒時也握有領先1分優勢,但被里拉德的進攻打破贏球機會,而鵜鶘方面在最後還有機會贏球,不過朗佐波爾(Lonzo Ball)領先三分球失利、英葛蘭哨前追平跳投沒進,最終鵜鶘2分差吞敗。

本場拓荒者共6人得分上雙,再度扮演英雄的里拉德繳43分16助攻4籃板最亮眼、特倫特23分2籃板、瓊斯(Derrick Jones Jr.)13分7籃板、卡文頓和安東尼(CarmeloAnthony)也都有12分表現,另外坎特(Enes Kanter)貢獻11分。

本場打完,鵜鶘球星威廉森成為史上唯一在前50戰就達成投籃命中率60%、場均20分以上的選手,此戰他繳出36分6籃板4助攻也追平生涯得分紀錄;另外朗佐波爾21分5助攻表現不俗,英葛蘭14分6助攻5籃板、替補的赫南高梅茲(Willy Hernangomez)和瑞迪克(JJ Redick)也各有11分及16分的貢獻。

Zion is the only player in history to avg 20+ PPG on 60%+ shooting through the first 50 games in the shot clock era



(via @EliasSports) pic.twitter.com/kbjG19u5I3