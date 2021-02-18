晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》又是里拉德！末節關鍵上籃 拓荒者逆轉鵜鶘強收6連勝

2021/02/18 13:27

拓荒者終場拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘對戰上拓荒者，「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）雖然此戰寫下紀錄，不過薑還是老的辣，昨日賽中在末節及時跳出飆12分來拯救球隊的里拉德（Damian Lillard），今天末節關鍵7秒又投出關鍵逆轉，帶領拓荒者以126：124拿下6連勝。

里拉德（左）。（美聯社）

首節握有領先的拓荒者，在上半場結束被鵜鶘反超10分，易籃後，里拉德先在一次投籃將比數拉近至1分差，不過隨後又被鵜鶘拉開比數。卡文頓（Robert Covington）在倒數5分鐘一次三分投籃將比數扳回，不過纏人的鵜鶘在英葛蘭（Brandon Ingram）二罰全中情況下再度超車，兩隊又開始你追我趕，第三節末在里拉德罰球全中、特倫特（Gary Trent Jr.）哨前三分遠投下拿到94：91些微領先。

末節鵜鶘展現韌性，雖然一開始被拓荒者連3顆三分球拉開比數，不過該節也3度將比賽反轉，而在最後26秒時也握有領先1分優勢，但被里拉德的進攻打破贏球機會，而鵜鶘方面在最後還有機會贏球，不過朗佐波爾（Lonzo Ball）領先三分球失利、英葛蘭哨前追平跳投沒進，最終鵜鶘2分差吞敗。

本場拓荒者共6人得分上雙，再度扮演英雄的里拉德繳43分16助攻4籃板最亮眼、特倫特23分2籃板、瓊斯（Derrick Jones Jr.）13分7籃板、卡文頓和安東尼（CarmeloAnthony）也都有12分表現，另外坎特（Enes Kanter）貢獻11分。

本場打完，鵜鶘球星威廉森成為史上唯一在前50戰就達成投籃命中率60%、場均20分以上的選手，此戰他繳出36分6籃板4助攻也追平生涯得分紀錄；另外朗佐波爾21分5助攻表現不俗，英葛蘭14分6助攻5籃板、替補的赫南高梅茲（Willy Hernangomez）和瑞迪克（JJ Redick）也各有11分及16分的貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。