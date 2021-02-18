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中職》一門豪傑 味全龍巨漢投手寫下一大紀錄

2021/02/18 12:27

味全龍廖任磊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕味全龍27歲巨漢投手廖任磊，身高達201公分，為中職史上身高最高的本土球員，本季他若與樂天桃猿165公分高的捕手嚴宏鈞投打對決，兩人身高相差36公分，將寫下中職史上身高差最多的本土投打對決組合紀錄。

依據中職聯盟官網登錄資料顯示，過去中職身高最高的本土球員，為現役中信兄弟投手王梓安的198公分，最矮則為前中信兄弟捕手周聖訓的162公分；如今，廖任磊刷新本土球員長最高紀錄。

王梓安。（資料照，記者黃志源攝）

廖任磊的父親廖高儀曾是棒球國手，身高183公分，母親鄭唯彤則是前女壘國手，身高也有170公分，弟弟廖乙忠現效力中信兄弟。有著父母優良基因，廖任磊國小畢業就長到168公分，國中拉拔到192公分，成人後身高直竄201公分才喊停。

廖任磊畢業於日本岡山共生高校、開南大學，先旅美加盟海盜，後赴日發展，先後效力巨人、西武，表現平平，去年投入中職選秀獲味全龍指名，新球季將是牛棚重要一員。

站在投手丘顯得鶴立雞群，長得高優勢應該不少吧?廖任磊笑說，「缺點超多的，怕撞到屋簷、不能駝背、衣服很難買，還有不能做壞事，因為長太高容易被認出來。」

至於周聖訓則是台灣職棒史上（包含中職、台灣大聯盟）身高最矮的球員，他說，因為長得矮，小時候大家都看不起他，棒球之路走得辛苦，即使如此，他依舊認真練球，盡力把握住機會，永不放棄。

周聖訓出身華興青棒、輔大，2013年選秀落榜，隔年捲土重來，獲中信兄弟第8輪指名，生涯在一軍出賽25場，累計44打席，打擊率2成05，未開轟，蹲捕少有亮點，2017年球季結束退役轉任中信兄弟管理至今。

周聖訓（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

廖任磊201公分高為本土球員紀錄，至於洋將身高最高紀錄則由3人並列，包括前義大犀牛、中信兄弟洋投希克（Andrew Sisco），前誠泰洋投巴比（Bobby Munoz），前興農牛洋投寶時捷（Marshall Boze），3人在中職官網登錄皆為208公分高；不過，巴比在大聯盟官網登錄6呎7吋，換算約為201公分高，寶時捷更只有6呎1吋、換算僅185公分高，恐為早年中職聯盟官網誤植。

希克。（資料照，記者林正堃攝）

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