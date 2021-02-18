澳網》暴怒摔拍觀感不佳？喬帥：我與內心的惡魔在交戰

喬科維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）前天在對上德國茲維瑞夫的8強戰，第三盤處於落後時三度將拍子往地上狂砸，嚇壞一些電視機前的觀眾，對此喬帥賽後解釋。

「這是我釋放痛苦以及焦慮的方式，但我不推薦這種放鬆方式，當然我也不以此自豪。但是球員們會歷經各種不同情緒、在內心交戰，每個人都不一樣，我內心有自己的惡魔，必須去戰鬥。」

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事實上在喬帥摔完拍之後就連拿5局，成功逆轉拿下這一盤。日媒「smash」指出，「忘卻憤怒、情感爆發也是喬帥的重要戰術。雖然從旁觀者來看觀感不好，但是為了勝利也是沒辦法的事情對吧？無論如何，希望把他當作偶像的網球選手未來不要模仿...」。

喬帥今晚將在四強戰面對從資格賽一路打進來的俄羅斯大黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev），爭取冠軍戰門票，喬帥坦言：「在這次以前我從沒看過他打球，他這次是一名非常強大的球員，有出色的反手拍，發球很好。」

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