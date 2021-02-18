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澳網》大坂直美強壓天后小威！再闖決賽問鼎大滿貫第4冠

2021/02/18 12:34

大坂直美挺進決賽。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！2021澳洲網球公開賽今於墨爾本公園展開女單4強熱戰，年僅23歲的「日本小威」大坂直美技高一籌，6：3、6：4強壓39歲的美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams），在重新開放球迷進場的拉沃爾中央球場（Rod Laver Arena）贏得「重砲對決」，率先挺進冠軍戰。

兩人賽後擁抱。（法新社）

大坂直美闖冠軍戰。（歐新社）

大坂直美已經贏得3座大滿貫女單后冠，包括2018年美網、19年澳網、20年美網攻頂，問鼎第2座澳網金盃的「日本小威」，週六決賽對手將是捷克大黑馬穆丘娃（Karolina Muchova）單挑美國22種子布蕾迪（Jennifer Brady）的勝方，近狀甚佳的第3種子被看好再度登基。

美日混血的大坂直美，自大前年美網女單決賽擊敗偶像小威之後，已被視為其接班人，而她目前跨季20連勝、大滿貫13連勝，氣勢也如日中天，更把對戰兒時偶像小威的紀錄，改寫為3勝1負。反觀已當媽媽的小威，生涯第9度殺進澳網女單4強，終究跨越不了強勢後浪，依舊無緣生涯第24座大滿貫女單冠軍，小威最近一次四大賽封后，就是2017年懷孕時在此拿下。

小威開賽率先破發2：0開局，不過大坂直美隨即還以顏色，仗著腳程和移位優勢，第4、6局兩度回破，一口氣倒趕5局超前，順勢先馳得盤。上年紀的小威，次盤持續陷入困局，第1個發球局被破，陷入苦苦追趕，儘管第8局趁著對手接連雙誤，一舉突破追平4：4，但大坂直美臨危不亂，隨即互破滅火，5：4聽牌時連下4球保發，直落2強勢關門。

小威廉絲止步四強。（美聯社）

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