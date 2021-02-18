NBA》巴特勒大三元無用 柯瑞延長賽致命三分彈助勇士大逆轉

柯瑞的致命三分幫助勇士在延長賽擊敗熱火。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今在主場迎戰熱火，幾乎一路挨打，直到決勝節靠著貝茲莫關鍵上籃扳平戰局，延長賽輪到一哥柯瑞發威，兩記關鍵三分球，帶領勇士以120：112上演驚天逆轉秀。

近期傷兵滿營的勇士，在新秀威斯曼（James Wiseman）、魯尼（Kevon Looney）相繼掛傷號情況下，中鋒一職都由D.格林（Draymond Green）暫代，但今天和熱火一戰他也因腳踝不適缺席。在禁區沒大人的情況下，灣區大軍開賽打得跌跌撞撞，首節落後達雙位數。

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禁區高度不如人的情況下，勇士上半場外線也沒有好的發揮，一哥柯瑞（Stephen Curry ）前兩節三分球9投1中，僅進帳7分，讓勇士只能一路苦追。

決勝節勇士小將帕斯卡爾（Eric Paschall）跳出來，幫助球隊迎頭趕上，加上最後52秒勇士貝茲莫（Kent Bazemore）上籃追平，熱火努恩（Kendrick Nunn）沒能把握最後一擊的機會，讓勇士以105：105逼出延長賽。

貝茲莫關鍵上籃幫助球隊追平比數搶進延長賽。（歐新社）

延長賽開局雙方陷入混戰，最後1分15秒柯瑞飆進三分球，勇士此役首度領先，倒數40秒威金斯也在外線開火，但熱火不甘示弱，羅賓森（Duncan Robinson）也用三分球反擊，終場前15秒，柯瑞成功突破對手飆進三分彈，助隊以6分差逆轉戰局。

勇士今有4名球員得分上雙，貝茲莫繳出全隊最高26分，柯瑞25分次之；熱火艾德巴約攻下全隊最高24分，巴特勒繳出13分、12籃板、11助攻大三元，仍無力抵擋勇士逆轉。

巴特勒拿下大三元。（美聯社）

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