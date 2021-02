小威廉絲眼眶泛淚。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕澳網女單4強戰,39歲的美國名將小威廉絲(Serena Williams)今天遭到年紀小16歲的後輩大坂直美全面壓制,直落二遭淘汰,挑戰第24座大滿貫再度夢碎,賽後記者會上她被問到落敗原因,當場飆淚走人。

小威廉絲落淚離開記者會現場。(法新社)

小威廉絲上一次拿到大滿貫是在2017年懷有身孕時,產後復出後4度晉級大滿貫決賽,卻都飲恨奪亞,這回則是在四強賽遭到年僅23歲、球風相近的大坂直美給完敗。

請繼續往下閱讀...

小威今天在賽後記者會上表示,今年整屆澳網下來都打得不錯,一開始幾場打得很好,有很多機會,但也太多失誤,簡單的失誤。

之後記者問她「犯簡單失誤的原因」?小威忍不住搖搖頭,哽咽地說:「我不知道,(記者會)結束了。」之後便迅速離開記者會現場。

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O