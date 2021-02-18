「奧運之子」橋本聖子 自己與子女的名字均與奧運有關

橋本聖子。（歐新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕東京奧運帕運組織委員會今天下午召開理事會選出橋本聖子接任該會新主席。橋本表示，面對史上首次延期的奧運，她將全力以赴成功辦法這次大會。為了接任東奧組委會主席，橋本已辭去奧運相官職，新任奧運相也內定由參議員丸川珠代回鍋接任。

現年56歲的橋本生出於北海道，生日1964年10月5日正好是東京奧運舉辦前5天，她的父親不但為她取名為「聖子」 代表奧運的聖火，還說這孩子以後將會參加奧運，3歲起讓她開始學習滑冰，不過她在小學3年級時因罹患腎臟病住院被禁止運動，差點斷絕運動員前途。

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橋本聖子。（法新社）

病癒後的橋本也沒有讓父親失望，1992年首次參加法國阿爾貝維爾冬奧的競速滑冰項目，並擔任日本代表隊首位女性掌旗官，當年拿下首面銅牌。橋本不但以競速滑冰項參加冬奧，還以自行車競技選手參加夏季奧運，運動員生涯共代表日本參加7次冬季和夏季奧運。

最後一次出賽是1996年亞特蘭大夏季奧運，當時橋本已於1995年獲自民黨徵召轉戰政壇當選參議員，橋本在接受自民黨徵召時開出條件希望能繼續參賽，從政後的她每天半夜3點起床進行重量訓練，最後也如願在亞特蘭大奧運出場，成為首位參加奧運的現任國會議員。

橋本被封為是「奧運之子」，她對奧運的熱愛也不亞於她的父親，1998年結婚後生下3名子女，剛好都是在奧運年，子女的名字也都與奧運有關，2000年澳洲雪梨奧運同年出生的女兒名為「seika」（聖火）、2004年希臘雅典奧運出生的兒子名為「亘利翔」（日文發音同「希臘」）及2006年義大利杜林冬奧出生的兒子名為「朱李埜」」（日文發音同「杜林」）。

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