澳網》淘汰偶像小威奪決賽門票 大坂直美自曝：前幾局很緊張

日本名將大坂直美。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕日本名將大坂直美今在澳網女單4強戰以6：3、6：4淘汰美國名將小威廉絲（Serena Williams），順利奪下決賽門票，雖然直落二解決偶像小威，但大坂直美賽後爆料，自己在比賽初期其實是處於非常緊張的狀態。

大坂直美開賽發生過多非受迫性失誤，讓小威連破帶保拿下2：0開局，但大坂直美隨即調整好狀態，2度回破、連拿5局超前，最終穩穩保發收下首盤。

請繼續往下閱讀...

次盤雙方互破發球局，一度形成4：4平手，關鍵時刻大坂直美連下4球再度破發，最終強勢關門收下比賽勝利，淘汰年紀相差16歲的偶像小威。

大坂直美（左）直落二擊敗小威廉絲（右）。（法新社）

根據《Financial Review》報導，大坂直美賽後直呼自己在比賽初期其實非常緊張，「前幾局我發生太多非受迫性失誤，當時我整個人非常緊張也很慌張，接著我慢慢緩解自己的情緒，才讓我回到比賽正軌。」

談到與偶像小威在4強戰碰頭，大坂直美說道：「能和她交手一直是我的榮幸，但我不想就這麼被淘汰，我希望盡我所能去贏下比賽。」

大坂直美將在後天的女單決賽挑戰生涯第4座大滿貫冠軍，對手將是美國好手布蕾迪（Jennifer Brady），布蕾迪今以6：4、3：6、6：4力壓捷克黑馬穆丘娃（Karolina Muchova）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法