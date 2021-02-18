晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》直落三終結俄國黑馬 喬帥自認打出本屆最佳表現

2021/02/18 20:40

世界球王喬科維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網男單4強戰，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6：3、6：4、6：2，直落三擊敗從會外賽殺進4強的俄羅斯黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev），生涯第9度挺進澳網決賽。喬科維奇認為這是他在本屆澳網表現最好的一場比賽。

喬科維奇在本屆澳網第二輪賽事就受到肌肉傷勢困擾，第三輪的比賽中不慎拉傷右腹肌，一度傳出可能提前退賽，喬帥仍帶傷拚戰。今天他證明自己的傷勢無虞，只花1小時53分解決卡拉特塞夫，朝生涯第9座澳網冠軍前進。

喬科維奇賽後接受訪問時說，「這是我在這次大賽中感覺最好的一刻，我沒有疼痛，這是到目前為止我最好的一場比賽。能有這種感覺讓我很激動。」喬帥坦言過去的5天中，自己必須竭盡全力，他很高興現在自己有2天的休息時間，「恢復仍是優先事項。」

男單另一場4強賽則是希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），對決跨季19連勝的俄羅斯第4種子梅德維夫（Daniil Medvedev）。喬科維奇笑說自己會吃爆米花來看這場比賽。

喬科維奇先前8度打進澳網決賽都摘冠，週日將問鼎生涯第9座澳網冠軍、第18座大滿貫金盃。

世界球王喬科維奇。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。