澳網》直落三終結俄國黑馬 喬帥自認打出本屆最佳表現

世界球王喬科維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網男單4強戰，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6：3、6：4、6：2，直落三擊敗從會外賽殺進4強的俄羅斯黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev），生涯第9度挺進澳網決賽。喬科維奇認為這是他在本屆澳網表現最好的一場比賽。

喬科維奇在本屆澳網第二輪賽事就受到肌肉傷勢困擾，第三輪的比賽中不慎拉傷右腹肌，一度傳出可能提前退賽，喬帥仍帶傷拚戰。今天他證明自己的傷勢無虞，只花1小時53分解決卡拉特塞夫，朝生涯第9座澳網冠軍前進。

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喬科維奇賽後接受訪問時說，「這是我在這次大賽中感覺最好的一刻，我沒有疼痛，這是到目前為止我最好的一場比賽。能有這種感覺讓我很激動。」喬帥坦言過去的5天中，自己必須竭盡全力，他很高興現在自己有2天的休息時間，「恢復仍是優先事項。」

男單另一場4強賽則是希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），對決跨季19連勝的俄羅斯第4種子梅德維夫（Daniil Medvedev）。喬科維奇笑說自己會吃爆米花來看這場比賽。

喬科維奇先前8度打進澳網決賽都摘冠，週日將問鼎生涯第9座澳網冠軍、第18座大滿貫金盃。

世界球王喬科維奇。（法新社）

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