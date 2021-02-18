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澳網》八冠王喬帥速斬俄國黑馬 問鼎大滿貫第18座金盃

2021/02/18 18:45

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽正在墨爾本公園如火如荼進行，喬科維奇（Novak Djokovic）無愧為現任世界球王，只花1小時53分鐘速戰速決，6：3、6：4、6：2馴服了從會外賽一路殺入的俄國超級黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev），八冠王喬帥第9度勇闖男單決賽，週日問鼎生涯澳網第9座、大滿貫第18座金盃。

喬帥挾壓倒性優勢率先出線，坐等決賽對手出爐，週五將由「丟2追3」淘汰西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），與跨季19連勝的俄國第4種子梅德維夫（Daniil Medvedev）爭奪另張冠軍戰門票。

喬科維奇。（美聯社）

世界排名114的卡拉特塞夫，本屆一路大爆冷門，已成為史上首位大滿貫會內處女秀就躋身男單4強的大黑馬，但以前從未看過他打球的喬帥，臨場仍藉豐富經驗和深厚接發球功力宰制戰局，開賽第8局率先破發搶下首盤；次盤澳網八冠王乘勝追擊，第3、5局雙破壓制，就算第8局發球首度失手，照樣保發連下兩城聽牌。

尋求衛冕的喬帥，儘管此行第3輪右腹肌拉傷，先前8強又傳出失控砸爛球拍等爭議風波，此役表現絲毫未受影響，尤其聽牌的第3盤第1局就率先破發，第4、5局與卡拉特塞夫互破僵持，力保領先優勢不失，第7局喬帥再度突破拉開差距，直落3鎖定決賽門票，離澳網第2度三連霸也只差最後一步。

對33歲的喬帥來說，南半球澳網別具意義，大滿貫首冠就是2008年在此拿下，之後2011、12、13、15、16、19、20年也都封王，而且8次決賽勝率滿百從未失手，加上其餘法網1冠、溫布頓5冠、美網3冠，目前四大賽17冠史上獨居第3，僅次同樣20冠並列領先的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士傳奇天王費德爾（RogerFederer）。

俄羅斯超級黑馬卡拉特塞夫。（路透）

俄羅斯超級黑馬卡拉特塞夫。（歐新社）

喬科維奇。（法新社）

喬科維奇。（路透）

兩人賽後致意。（法新社）

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