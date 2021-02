NBA》與活塞前鋒爆衝突毫不退縮 拉文霸氣：世上只怕兩種人...

公牛一哥拉文(持球者)。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕公牛今以105:102險勝活塞,喜收2連勝,此役雙方打得火熱,公牛一哥拉文(Zach LaVine)與活塞前鋒傑克森(Josh Jackson)第三節發生口角衝突,在衝突中毫不退縮的拉文賽後霸氣表示:「世界上只怕兩種人。」

此役第三節還剩2分鐘時,活塞67:66僅領先1分,當時傑克森在外線準備切入突破,不料拉文快手將球點掉成功抄截,傑克森只能犯規阻擋公牛快攻,只是裁判響哨後,傑克森持續環抱的舉動惹火拉文,兩人互噴垃圾話,傑克森也作勢要將拉文手中的球拍掉,最終裁判及時介入吹判技術犯規,避免衝突擴大。

拉文今日下半場狂轟24分,全場進帳37分、5籃板、5助攻,是公牛演出大逆轉的重要功臣;傑克森板凳出發得到8分、8籃板、2抄截。

針對兩人衝突事件,公牛官方推特賽後放上拉文毫不退讓的照片,並附上拉文受訪說詞,這位公牛球星霸氣表示:「這世上唯一讓我害怕的人是上帝以及我的父親。」

