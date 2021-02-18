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NBA》與活塞前鋒爆衝突毫不退縮 拉文霸氣：世上只怕兩種人...

2021/02/18 20:42

公牛一哥拉文（持球者）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今以105：102險勝活塞，喜收2連勝，此役雙方打得火熱，公牛一哥拉文（Zach LaVine）與活塞前鋒傑克森（Josh Jackson）第三節發生口角衝突，在衝突中毫不退縮的拉文賽後霸氣表示：「世界上只怕兩種人。」

此役第三節還剩2分鐘時，活塞67：66僅領先1分，當時傑克森在外線準備切入突破，不料拉文快手將球點掉成功抄截，傑克森只能犯規阻擋公牛快攻，只是裁判響哨後，傑克森持續環抱的舉動惹火拉文，兩人互噴垃圾話，傑克森也作勢要將拉文手中的球拍掉，最終裁判及時介入吹判技術犯規，避免衝突擴大。

拉文今日下半場狂轟24分，全場進帳37分、5籃板、5助攻，是公牛演出大逆轉的重要功臣；傑克森板凳出發得到8分、8籃板、2抄截。

針對兩人衝突事件，公牛官方推特賽後放上拉文毫不退讓的照片，並附上拉文受訪說詞，這位公牛球星霸氣表示：「這世上唯一讓我害怕的人是上帝以及我的父親。」

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