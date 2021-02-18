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撞球》罹癌的「黑寡婦」珍娜李擔心女兒們 友人募資籌經費

2021/02/18 21:38

珍娜李。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕擁有「黑寡婦」之稱的美國撞球名將珍娜李（Jeanette Lee），今天被爆出罹患卵巢癌第四期，醫生更表示她的壽命可能僅剩不到一年時間。珍娜李很擔心3位女兒的未來，她的好友們在募資網站「GoFundMe」籌措經費，尋求各界幫助。

珍娜李的親人和好友在募資網站「GoFundMe」中寫到，到這個階段，她的醫生說只剩幾個月至1年可活，珍娜李誓言採取任何方式去擊敗病魔，已經開始做化療，未來將進行一系列的手術。

該募資頁面還附上珍娜李和三個女兒的照片，都還是未成年，並提到過去幾年中，珍娜李一直是一位單親媽媽。珍娜李的好友們表示，珍娜李最擔心三個女兒，未來的照顧、教育問題讓她相當焦慮，因此建立這個募資網站，希望能確保她的女兒能得到適當的照顧，並讀得起大學。

珍娜李的好友們也提到，珍娜李從小就有脊柱側彎，而且一直在惡化，影響她的日常生活，並提到她共動了19次手術來治療，花費巨大。

該募資頁面至今有超過350名的善心人士捐款，至今已募集2.6萬美元，目標是募到25萬美元。（約新台幣714萬）

現年49歲的珍娜李是韓裔美國籍球員，她在1990年代是最受歡迎的撞球選手，她曾數度來台參加安麗盃，時常以火辣裝扮現身，也讓她深獲球迷喜愛。珍娜李在2013年入選撞球名人堂。

珍娜李的募資網站請點此

珍娜李。（資料照，記者張嘉明攝）

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