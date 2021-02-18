射箭》S型選秀不分男女 世青銀牌隋昀瑾掄元

隋昀瑾。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕企業射箭聯賽3年選秀會今天登場，本屆共有34位選手，19男、15女投入選秀，最終18人被選中，其中2019年世青射箭賽女團銀牌隋昀瑾以狀元之姿加盟台中銀行隊。

本屆企箭聯賽採S型選秀且不分男女，去年墊底的台中銀行用狀元籤選中前兩年效力於青年隊的隋昀瑾。台中銀行隊教練張富鈞說：「隋昀瑾相當有潛力，選秀名單出來時，就決定要選她了。」

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桃子腳國中小二年級時原本練田徑跳高、跑步的隋昀瑾，小六時看到同學射箭覺得有趣改練射箭，國一便拿到全中運個人第四，2018年全中運混雙銅牌，2019年全中運女團、個人賽雙金，2019勇奪世青賽女團銀牌。

台北市立大學休閒運動管理學系一年級的隋昀瑾表示，前兩年披企業聯賽青年隊戰袍獲益良多，特別是在熟悉決賽場氛圍和心態的提升上有很大進步，期待有朝一日能跟學姐雷千瑩、學長湯智鈞一樣為國爭光。

台中銀行保留了企箭2年箭林之王高浩文、黃金混雙崔建和譚雅婷，其中來台灣唸國立體大，意外成為企業射箭聯賽選手，還跟奧運國手譚雅婷聯手拿下黃金混雙的南韓籍崔建，仍是目前唯一一位外籍選手。

國體大新鮮人許家豪是男子組中第一位被挑中的，直到選秀結束受訪時，他還是覺得很不真實，笑說：「還在驚嚇中！」企箭二年也是青年隊的許家豪表示，他很享受頂著壓力比賽的張力，期待下一屆奧運自己有機會射進代表隊。

會在第一順位選擇許家豪，凱撒隊教練林政賢說：「家豪很努力，表現一直穩定進步中，我認為該給努力的人一個機會，所以選了他。」凱撒飯店企箭3年保留名單有饒廷宇、陳信夫、游輝彥和雷千瑩、呂岱凌、詹紫媚和林芝渝。

企業射箭聯賽3年將於3月27日在台南奇美博物館隆重開幕，例行賽將從2年的10輪賽事增加至15輪，例行賽場次共計45場。

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