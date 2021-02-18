澳網》隔空送暖秀秀落淚天后 球王喬帥這麼談小威

美國傳奇小威廉絲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽正在墨爾本公園如火如荼進行，喬科維奇（Novak Djokovic）無愧為現任世界球王，直落3馴服從會外賽一路殺入的俄國超級黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev）後，這位八冠王也不忘隔空安慰同日輸球無緣爭后的美國老將小威廉絲（Serena Williams）。

「高齡」39歲的小威，女單4強不敵年輕16歲的「日本小威」大坂直美，又當眾淚灑記者會直接走人，多年來同樣飽受盛名所累的喬帥，顯然能夠感同身受，「當你攀上這項運動的頂峰時，顯然得承受極大壓力。 不管你在賽場上奮鬥多少年，或有多少經驗，你仍然會感受到這擔子如此沉重，我完全可以體會她的心情。」這位塞爾維亞頭號種子，以過來人經驗解釋：「我想她一定相當失望，聽說她在記者會表現很情緒化。無論你如何成功，當輸掉一場大賽，肯定會深感沮喪，這完全可以理解。但我認為，當看到她在場內外所代表的奮戰精神，激勵著世界各地男女運動員，已證明她是史上最偉大運動員之一，而且不僅是在網壇。」

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現年33歲的喬帥，不忘給予小威高度評價，推崇她能到打這個年紀，早已拚搏出非凡戰績，「我很自豪也榮幸，能與她處在同個時代，親眼目睹她的偉大，見證這段傳奇歷史。」

喬科維奇。（法新社）

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