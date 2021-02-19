本季重頭戲！衛冕軍湖人強碰籃網 今日賽事預告與轉播

湖人「詹皇」詹姆斯。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA今有2場轉播賽事，早上8點半公鹿迎戰暴龍，東部強權公鹿正處低潮，前役以113：124不敵暴龍苦吞4連敗，今日復仇之戰雄鹿大軍會有什麼表現呢？早上11點籃網踢館湖人，雙方各有球星高掛免戰牌，籃網杜蘭特（Kevin Durant）、湖人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）持續因傷缺陣，讓這場堪稱本季重頭戲的星度稍微下降，此役會是籃網笑納5連勝，亦或是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）率領的紫金大軍更勝一籌呢？球迷們千萬不要錯過轉播囉！

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澳網來到第12天賽程，今日拉沃爾中央球場（Rod Laver Arena）有3場賽事，分別是男雙4強賽、女雙決賽接力上陣，晚場是男單4強賽重頭戲，希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）的冤家之戰，這兩位新世代好手過往在場外有不少恩怨情仇，此役會擦出什麼火花值得關注，而獲勝的一方將與世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）爭奪本屆澳網冠軍。

UBA大專籃球聯賽女一級6強複賽持續熱戰，今日賽程依序為世新大學碰頭北市大學、台灣體大對壘文化大學、佛光大學交手台灣師大，比賽場場關鍵，球迷朋友千萬不要錯過轉播！

NBA

08:30 暴龍@公鹿 ELEVEN SPORTS1

11:00 籃網@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

NBA G-League

08:30 韋恩堡瘋蟻@聖塔克魯茲勇士 緯來體育（D-LIVE）

澳網

10:00 男雙4強賽

13:00 女雙決賽

16:20 男單4強賽

轉播：博斯運動一台、博斯網球台

UBA

14:25 世新大學 vs 北市大學

16:15 台灣體大 vs 文化大學

18:00 佛光大學 vs 台灣師大

地點：台北體育館

轉播：ELEVEN SPORTS2、LINE TODAY

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