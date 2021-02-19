晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

本季重頭戲！衛冕軍湖人強碰籃網 今日賽事預告與轉播

2021/02/19 07:09

湖人「詹皇」詹姆斯。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA今有2場轉播賽事，早上8點半公鹿迎戰暴龍，東部強權公鹿正處低潮，前役以113：124不敵暴龍苦吞4連敗，今日復仇之戰雄鹿大軍會有什麼表現呢？早上11點籃網踢館湖人，雙方各有球星高掛免戰牌，籃網杜蘭特（Kevin Durant）、湖人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）持續因傷缺陣，讓這場堪稱本季重頭戲的星度稍微下降，此役會是籃網笑納5連勝，亦或是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）率領的紫金大軍更勝一籌呢？球迷們千萬不要錯過轉播囉！

澳網來到第12天賽程，今日拉沃爾中央球場（Rod Laver Arena）有3場賽事，分別是男雙4強賽、女雙決賽接力上陣，晚場是男單4強賽重頭戲，希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）的冤家之戰，這兩位新世代好手過往在場外有不少恩怨情仇，此役會擦出什麼火花值得關注，而獲勝的一方將與世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）爭奪本屆澳網冠軍。

UBA大專籃球聯賽女一級6強複賽持續熱戰，今日賽程依序為世新大學碰頭北市大學、台灣體大對壘文化大學、佛光大學交手台灣師大，比賽場場關鍵，球迷朋友千萬不要錯過轉播！

NBA

08:30 暴龍@公鹿 ELEVEN SPORTS1

11:00 籃網@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

NBA G-League

08:30 韋恩堡瘋蟻@聖塔克魯茲勇士 緯來體育（D-LIVE）

澳網

10:00 男雙4強賽

13:00 女雙決賽

16:20 男單4強賽

轉播：博斯運動一台、博斯網球台

UBA

14:25 世新大學 vs 北市大學

16:15 台灣體大 vs 文化大學

18:00 佛光大學 vs 台灣師大

地點：台北體育館

轉播：ELEVEN SPORTS2、LINE TODAY

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。