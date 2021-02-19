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小威澳網含淚出局 無緣追平24座大滿貫后冠紀錄

2021/02/19 00:39

〔中央社〕日本女網好手大(土反)直美今天擊敗美國名將小威廉絲，殘酷終止小威追平大滿貫女單24冠紀錄的最新嘗試。世界球王喬科維奇稱自己對小威的處境感同深受，並稱讚她是了不起的冠軍。

法新社報導，大(土反)直美（Naomi Osaka）生涯共拿下3座大滿貫女單冠軍。她今天在澳洲公開賽女單4強賽，以6比3、6比4直落二，一面倒擊敗她的美國宿敵小威廉絲（Serena Williams）。

大(土反)直美今日勝利凸顯對於小威的質疑，即現年39 歲的她是否真的能追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）締造的24座大滿貫女單冠軍紀錄。

小威在拉佛球場（Rod Laver Arena）接受觀眾起立歡呼時，將她的手放在心口，但她提早結束賽後記者會，含淚感嘆「我完蛋了」。

小威自2017年在澳網拿下第23座大滿貫女單冠軍以來，已4度在大滿貫女單決賽失利。若小威擊敗大(土反)直美，將取得在決賽迎戰美國同胞好手布雷迪（Jennifer Brady）的奪冠機會。

大(土反)直美表示：「我在前幾局出現許多非受迫性失誤，我相當緊張及害怕。但我後來某種程度上放開來打，對我而言最重要的是打得開心。」

小威則感嘆自己經歷「重大失誤的一天」，拒絕談論這是否可能是她最後一場澳網比賽。她表示：「如果我要告別，我不會告訴任何人。」

塞爾維亞籍球王喬科維奇（Novak Djokovic）說：「我能對小威以及她所經歷的一切感同深受，她是很了不起的冠軍，激勵全球各地男女選手。」1100218

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