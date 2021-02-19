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澳網》誰是八冠王喬帥終極對手？7784今戰19連勝俄男

2021/02/19 07:19

西西帕斯。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽正在墨爾本公園如火如荼進行，台灣時間今下午4點半男單4強戰，俄國第4種子梅德維夫（Daniil Medvedev）對上希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）即將開打（博斯運動台直播），究竟誰會是塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的壓軸對手？答案晚間揭曉。

22歲的西西帕斯後勁十足，尤其前場5盤驚天大逆轉西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal） ，臨場信心更加爆棚，已繼2019澳網、去年法網4強後，第3度躋身大滿貫準決賽，被國內球迷暱稱為「7784 」的他，過往又與梅德維夫結下樑子，場外互噴垃圾話經常隔空交火，加上對戰5連敗後，直到2019年ATP倫敦年終總決賽終於開胡，如今恩怨情仇正好在場上用球拍來結清。

至於25歲的梅德維夫近況甚佳，自去年11月起未嘗敗績，從巴黎名人賽、倫敦ATP年終總決賽，到ATP盃率俄國封王，迄今已經連贏19場，近3個月來無人能攖其鋒，無巧不巧在南半球強碰老冤家7784，更讓此役備受矚目，而這也是梅德維夫前年美網決賽、去年美網4強後，首度打進澳網前4，他期許能更上層樓，週日挑戰八冠王的衛冕者喬帥。

梅德維夫。（資料照，法新社）

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