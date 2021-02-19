晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》蝴蝶效應帶來好運！喬帥爆料神秘吉祥物

2021/02/19 07:23

喬科維奇昨擊敗俄國黑馬搶下冠軍戰門票。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽正在墨爾本公園如火如荼進行，現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨直落3馴服了從會外賽一路殺入的俄國超級黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev）後，特地在個人推特爆料神秘吉祥物：「感謝蝴蝶帶來好運！」

澳網八冠王喬帥第9度勇闖男單決賽，賽後「蝴蝶效應」引發歐美球迷熱議，原來第2盤打到第2局，一隻白色蝴蝶飛向喬帥，並在他的頭上繞來繞去，塞爾維亞頭號種子微笑以對，之後他不但順利拿下該盤，更順勢再下一城挺進冠軍戰，賽後33歲的喬帥還特地PO圖發文：「今天在球場上與可愛的客人對視！謝謝你給我帶來好運。」　

有趣的是，第2度問鼎澳網女單后冠的「日本小威」大坂直美，先前32強賽事遭遇突尼西亞對手加博（Ons Jabeur）時，也碰到類似的幸運巧合，當時她在第2盤第6局以30：40落後，一隻色彩斑斕蝴蝶落在臉上，隨即迎來轉機獲勝，至於蝴蝶是否象徵預言喬帥、 大坂稱王封后？答案就在週末出爐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。