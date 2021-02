澳網》蝴蝶效應帶來好運！喬帥爆料神秘吉祥物

喬科維奇昨擊敗俄國黑馬搶下冠軍戰門票。(法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2021澳洲網球公開賽正在墨爾本公園如火如荼進行,現任世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)昨直落3馴服了從會外賽一路殺入的俄國超級黑馬卡拉特塞夫(Aslan Karatsev)後,特地在個人推特爆料神秘吉祥物:「感謝蝴蝶帶來好運!」

澳網八冠王喬帥第9度勇闖男單決賽,賽後「蝴蝶效應」引發歐美球迷熱議,原來第2盤打到第2局,一隻白色蝴蝶飛向喬帥,並在他的頭上繞來繞去,塞爾維亞頭號種子微笑以對,之後他不但順利拿下該盤,更順勢再下一城挺進冠軍戰,賽後33歲的喬帥還特地PO圖發文:「今天在球場上與可愛的客人對視!謝謝你給我帶來好運。」

請繼續往下閱讀...

Eye to eye with cute visitor today on the court! Thank you for bringing me luck #AusOpen pic.twitter.com/T87uhKo40h