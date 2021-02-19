澳網》蝴蝶效應帶來好運！喬帥爆料神秘吉祥物

喬科維奇昨擊敗俄國黑馬搶下冠軍戰門票。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽正在墨爾本公園如火如荼進行，現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨直落3馴服了從會外賽一路殺入的俄國超級黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev）後，特地在個人推特爆料神秘吉祥物：「感謝蝴蝶帶來好運！」

澳網八冠王喬帥第9度勇闖男單決賽，賽後「蝴蝶效應」引發歐美球迷熱議，原來第2盤打到第2局，一隻白色蝴蝶飛向喬帥，並在他的頭上繞來繞去，塞爾維亞頭號種子微笑以對，之後他不但順利拿下該盤，更順勢再下一城挺進冠軍戰，賽後33歲的喬帥還特地PO圖發文：「今天在球場上與可愛的客人對視！謝謝你給我帶來好運。」

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Eye to eye with cute visitor today on the court! Thank you for bringing me luck #AusOpen pic.twitter.com/T87uhKo40h — Novak Djokovic （@DjokerNole） February 18, 2021

有趣的是，第2度問鼎澳網女單后冠的「日本小威」大坂直美，先前32強賽事遭遇突尼西亞對手加博（Ons Jabeur）時，也碰到類似的幸運巧合，當時她在第2盤第6局以30：40落後，一隻色彩斑斕蝴蝶落在臉上，隨即迎來轉機獲勝，至於蝴蝶是否象徵預言喬帥、 大坂稱王封后？答案就在週末出爐。

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