東奧》戴資穎只排第4？ 外媒評瑪琳最有冠軍相

戴資穎日前在年終總決賽擊敗瑪琳封后。（資料照，Badminton photo提供）





〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運因疫情延後至今年舉辦，對於力拚奧運首金的羽球球后戴資穎而言，年齡和體能對她是一大考驗。對此，外國媒體《Sportskeeda》撰文預測西班牙瑪琳是奪金大熱門，而戴資穎只排在第4位。

外國媒體《Sportskeeda》列出5位最有機會在東京奧運女單項目奪金的熱門人選，西班牙瑪琳高居第一，2019年世錦賽冠軍辛度排名第二，第三名是日本女將奧原希望，世界球后戴資穎排第四，中國一姐陳雨菲則是位居第五。

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專欄作家Srijanee Majumdar撰文指出，尋求衛冕奧運金牌的瑪琳今年狀況絕佳，新年連3站都闖進最後冠軍戰，獲得2金1銀的好成績，這證明她對於備戰奧運，已經做好準備，若是在頒獎台上看到瑪琳的身影也不足為奇。

內文也提到，戴資穎2012年在日本奪下生涯首座超級賽冠軍，寫下當時賽史最年輕紀錄，她的進步有目共睹，成為羽壇最有人氣和令人敬畏的女球員之一，變幻莫測的假動作和魔法般的球技，為她贏得許多輝煌成就，小戴在2016年底登基世界球后後，到今年2月累積球后週數累積151週，也是目前世界羽壇「在位」最久的球后。

戴資穎上月連續在泰國出征3站賽事，前2站泰國賽都不敵西班牙名將瑪琳屈居亞軍，在年終總決賽上演甜蜜復仇，迎來新年首冠，今年將力拚突破大賽獎牌荒，朝東奧奪牌目標邁進。

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