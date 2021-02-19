晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》戴資穎只排第4？ 外媒評瑪琳最有冠軍相

2021/02/19 09:30

戴資穎日前在年終總決賽擊敗瑪琳封后。（資料照，Badminton photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運因疫情延後至今年舉辦，對於力拚奧運首金的羽球球后戴資穎而言，年齡和體能對她是一大考驗。對此，外國媒體《Sportskeeda》撰文預測西班牙瑪琳是奪金大熱門，而戴資穎只排在第4位。

外國媒體《Sportskeeda》列出5位最有機會在東京奧運女單項目奪金的熱門人選，西班牙瑪琳高居第一，2019年世錦賽冠軍辛度排名第二，第三名是日本女將奧原希望，世界球后戴資穎排第四，中國一姐陳雨菲則是位居第五。

專欄作家Srijanee Majumdar撰文指出，尋求衛冕奧運金牌的瑪琳今年狀況絕佳，新年連3站都闖進最後冠軍戰，獲得2金1銀的好成績，這證明她對於備戰奧運，已經做好準備，若是在頒獎台上看到瑪琳的身影也不足為奇。

內文也提到，戴資穎2012年在日本奪下生涯首座超級賽冠軍，寫下當時賽史最年輕紀錄，她的進步有目共睹，成為羽壇最有人氣和令人敬畏的女球員之一，變幻莫測的假動作和魔法般的球技，為她贏得許多輝煌成就，小戴在2016年底登基世界球后後，到今年2月累積球后週數累積151週，也是目前世界羽壇「在位」最久的球后。

戴資穎上月連續在泰國出征3站賽事，前2站泰國賽都不敵西班牙名將瑪琳屈居亞軍，在年終總決賽上演甜蜜復仇，迎來新年首冠，今年將力拚突破大賽獎牌荒，朝東奧奪牌目標邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。