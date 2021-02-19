NBA》賽制沿上屆紀念KOBE！ 明星賽細節今正式出爐

今年的NBA明星賽將在美國時間3月7日於亞特蘭大舉行，今聯盟也公布相關細節。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今正式宣布，本季明星賽將於美國時間3月7日在亞特蘭大登場，技術挑戰、三分球大賽及灌籃大賽都安排在與明星賽在同一天舉行，而今年明星賽也將沿襲上一屆賽制，採用「目標得分制」，領先球隊前3節累積分數再加上「24」分獲勝。

根據《ESPN》報導，為了確保球員健康，本屆明星賽跟以往的明星週不同，將把周邊賽事安排在同一天，三分球大賽、技術挑戰賽會在當地晚間8點開打的明星賽前登場，而灌籃大賽則是安排在比賽中場進行。此外，NBA也會與球員工會一同捐出250萬美元，給專為黑人而設的高等教育機構─傳統黑人大學（Historically black colleges and universities，HBCUs）。

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本屆明星賽也將沿襲上屆的目標得分制，前三節比賽，每節都要分出勝負，因此每節的起始比分都為0：0不過單節時間仍維持12分鐘，到了第四節比賽時間將無限制，總得分則會把前面三節的總分加回來，而比賽勝利條件也修改成，領先球隊方的分數達24分（已故傳奇球星布萊恩的背號）就能獲得賽末點，先拿下賽末點的球隊就能獲勝。

舉例來說，如果前三節的總分為100：95，那第四節獲勝賽末點就是124（100+24）分。也就是說，想要在全明星賽獲勝，前三節打完拿下100分的這支球隊，要在對手拿到29分之前，搶先拿下24分，便能獲得最後的勝利。

而除了當地HBCUs獲邀的客人，以及球員們的家人朋友，共約1000人外，今年明星賽將不會有球迷到場，亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）發表聲明，要求球迷不要來參加明星賽，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）也表達同樣的想法，他在受訪時明確表示這屆明星賽將不會開放民眾進場。

為了預防疫情，聯盟將會要求參賽球員們從2月27日開始居家自我隔離，明星賽舉辦期間，除了待在球場上比賽，其餘時間他們都只能待在合作的酒店中，參賽球星最多能帶4位家庭成員一起來比賽會場，聯盟將派出私人交通工具接送他們往返。

NBA將在美國時間週四晚上公佈明星先發名單，這次同樣是由票選最高人氣的前兩名球星擔任兩隊隊長，在進行線上選秀來挑選球隊成員，稍早爵士主帥史奈德（Quin Snyder）已確定將擔任西部明星隊總教練，七六人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）則有很大的機會成為東部隊的主帥。

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