MLB》才剛簽大約...瑞爾穆托春訓首日出狀況 球團盼趕上開幕戰

瑞爾穆托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在休賽季簽下五年1.155億美元大約繼續為費城人打拼，但不料春訓第一天就傳出狀況，檢查發現右手拇指骨折，所幸傷勢並不嚴重，而他本人也對趕上開幕戰充滿信心。

根據《ESPN》指出，瑞爾穆托在六天前因擋球不慎弄傷右手，不過在出席春訓第一天練習後，經核磁共振檢查發現右手拇指有些微骨折，目前球團會將他的手固定兩周，不過仍可能還是會在牛棚練習時接捕。

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攻守俱佳的瑞爾穆托對傷勢狀況並不是太擔心，對備戰開幕戰充滿信心，他說：「我不擔心我的拇指，所以如果我是費城人球迷，我也不會太去擔心。」而總教頭「吉總」吉拉迪（Joe Girardi）則表示球團希望瑞爾穆托能為開幕日做好備戰，但仍有不確定，會在兩周內重新評估。

目前費城人也已加派老將捕手馬瑟斯（Jeff Mathis）加入克內普（Andrew Knapp）和馬恰恩（Rafael Marchan）的蹲捕行列。

Thanks to @JSalisburyNBCS, who asked J.T. if he could show us his thumb: pic.twitter.com/9Uap0cRTth — Matt Gelb （@MattGelb） February 18, 2021

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