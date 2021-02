MLB》才剛簽大約...瑞爾穆托春訓首日出狀況 球團盼趕上開幕戰

瑞爾穆托。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)在休賽季簽下五年1.155億美元大約繼續為費城人打拼,但不料春訓第一天就傳出狀況,檢查發現右手拇指骨折,所幸傷勢並不嚴重,而他本人也對趕上開幕戰充滿信心。

根據《ESPN》指出,瑞爾穆托在六天前因擋球不慎弄傷右手,不過在出席春訓第一天練習後,經核磁共振檢查發現右手拇指有些微骨折,目前球團會將他的手固定兩周,不過仍可能還是會在牛棚練習時接捕。

攻守俱佳的瑞爾穆托對傷勢狀況並不是太擔心,對備戰開幕戰充滿信心,他說:「我不擔心我的拇指,所以如果我是費城人球迷,我也不會太去擔心。」而總教頭「吉總」吉拉迪(Joe Girardi)則表示球團希望瑞爾穆托能為開幕日做好備戰,但仍有不確定,會在兩周內重新評估。

目前費城人也已加派老將捕手馬瑟斯(Jeff Mathis)加入克內普(Andrew Knapp)和馬恰恩(Rafael Marchan)的蹲捕行列。

Thanks to @JSalisburyNBCS, who asked J.T. if he could show us his thumb: pic.twitter.com/9Uap0cRTth