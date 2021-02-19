NBA》詹皇、KD領隊較勁 明星賽東西部先發陣容曝光

今年明星賽的兩位隊長出爐，將由詹姆斯領隊PK杜蘭特。（圖片取自NBA官方推特）
〔體育中心／綜合報導〕NBA本屆明星賽將於美國時間3月7日（台灣時間3月8日）在亞特蘭大登場，而今天明星東西部先發名單也出爐，西部由湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）獲選成為隊長，東部則由籃網當家球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）領銜出擊，兩人將在台灣時間3月5日早上9點進行選秀，挑選自己的隊員。
西部明星先發分別是人氣王詹姆斯、勇士柯瑞（Stephen Curry）、獨行俠東契奇（Luka Doncic）、快艇雷納德（Kawhi Leonard）、金塊約基奇（Nikola Jokic）。
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東部明星先發則是人氣第二的杜蘭特、籃網厄文（Kyrie Irving）、畢爾（Bradley Beal）、公鹿亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、七六人恩比德（Joel Embiid）。
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今年明星投票，詹姆斯一共獲得592萬票，連續第17年入選，不但他是史上第一位連續17年入選明星先發，也是次數最多的球員。巫師球星畢爾本屆則是生涯首度獲選明星賽先發，而值得一提的是，拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）其實與東契奇的總票數是相同的，但因為東契奇球迷投票比較多，所以最終由歐洲金童進入先發陣容。