NBA》揮霍散盡上億資產 前尼克「鎖喉手」上網籌錢救孫女

傳奇球星隊史普利威爾（左）曾獲邀來台參加過傳奇賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕前尼克名將「鎖喉手」史普利威爾（Latrell Sprewell）曾在1994年入選NBA年度第一隊，生涯四度入選全明星，生涯賺了將近1億美元，沒想到近日他卻被爆出散盡家產，連孫女治療白血病3.5萬美元的費用都付不出來，只能上募款網站GoFundMe上發文募集醫療費。

史普利威爾1992年第一輪第24順位被勇士挑中，因犀利切入被譽為「聯盟最快第一步」，生涯場均可繳出18.3分、4.1助攻、4籃板，不過情緒控管問題卻成為他最大的罩門，他曾在訓練時因受不了當時擔任勇士主帥的卡列思莫（P.J.Carlesimo）對他碎念，竟掐著對方脖子不放，直到隊友將他拉開，這讓他該季餘下68場比賽全遭禁賽，還被罰款644萬美元，隔年勇士也將他送去尼克。

請繼續往下閱讀...

雖然他場外風波不斷，但場上表現卻依舊亮眼，1998-99球季他帶領尼克闖進冠軍賽，2002-03年球季則被交易去灰狼，和「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）、卡塞爾（Sam Cassell）搭擋，取得58勝24敗的最佳戰績，還領灰狼闖進睽違多年的季後賽次輪，在西冠賽中才惜敗湖人。

然而2004-05年球季結束，史普利威爾卻拒絕灰狼隊開出的3年總額2100萬美金合約，稱這份合約的金額根本不足以讓他養家餬口，同時也拒絕了湖人提出的合約，最後在考量他已經35歲的情況下乏人問津，就這樣結束了自己的NBA生涯。

史普利威爾生涯賺進約9706萬美元（約27.1億台幣），但顯然他並沒有作好理財規劃，在退休兩年之後，史普利威爾就陷入破產危機，為了還債他還不得不把心愛的遊艇拿去拍賣，而如今他只剩5萬美元的總資產，連幫1歲孫女治病的錢都籌不出來只能上網募款。

「大家好，我叫史普利威爾，是的！我是前NBA球員。我的孫女正在與癌症抗爭，任何捐款都可以幫助我才1歲的孫女泰莎（Tessa），我願意做任何事來挽救她的生命，她和她的母親就是我的一切。」史普利威爾在網站上寫道，他表示募款來的錢，將會匯到女兒男友卡爾森（Cameron Carson）的戶頭，並全數用在孫女的醫療費用上。

史普利威爾上網募款希望能湊出孫女的醫療費。（圖片取自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法