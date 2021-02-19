NBA》狂！柯瑞持續高檔 打破「籃球之神」喬丹25年紀錄

柯瑞。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊「萌神」柯瑞（Stephen Curry）昨天帶領球隊在延長賽擊敗熱火，打出2連勝，更超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）20多年前的數據。

柯瑞自上個月26日對灰狼隊拿下36分至今，已經連12場得分都超過25分，喬丹曾在1995-96年賽季連續11場得分超過25分的紀錄。

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可惜的是，柯瑞目前無法加入職業生涯第二個「180俱樂部」。此為評估球員是優秀射手的指標之一，包括球員整季的投籃命中率必須至少50%，三分命中率至少為40%，以及罰球命中率至少為90%，總合為180。

截至16日，柯瑞出賽28場，平均投籃命中率49.9%，接近50%，但昨天的比賽他投籃命中率僅32%，因此目前賽季投籃命中率再度下滑到49.2%，此外三分球命中率42.5%、罰球命中率93.5%。

柯瑞生涯首度達到「180俱樂部」，就是在2015-16年的全票MVP賽季，當時他整季投籃命中率為50.4%，三分球45.4%，罰球為90.8%。歷史上僅有8位球員曾達到180俱樂部，包括柯瑞、奈許（4次）、大鳥柏德（2次）、普萊斯（2次）、米勒、諾威斯基、杜蘭特以及布洛格登。

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