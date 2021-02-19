NBA》重啟明星賽引發球員反彈 聯盟主席：因為球迷喜歡看

NBA主席席爾瓦。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽訂於美國時間3月7日在亞特蘭大舉行，雖然有不少球員公開表示反對，但已成定局，主席席爾瓦（Adam Silver）今日受訪時解釋聯盟做此決定是為了球迷。

原先因疫情衝擊取消的明星賽，確定恢復舉辦，然而此決定造成不少球員反彈，引起爭議。當《TNT》節目主持人強森（Ernie Johnson）問席爾瓦「為什麼我們要有明星賽?」時，他說：「我想說的是，它（明星賽）始於球迷。」

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「明星賽是整個球季球迷頭號能參與的活動。」席爾瓦接著說，並表示明星賽有著70年的傳統，能吸引上億球迷的投票、關注，是NBA的一部分，與其他比賽沒有甚麼不同，再次強調明星賽開始、結束於粉絲，他繼續說：「正如我說的，這是一個我們球迷喜歡看的盛事，他們喜歡看到我們的球員聚集在一起。」

然而當前舉行明星賽不僅冒疫情風險，另外也影響球員休息，此決定無疑存在著爭議，而席爾瓦也在受訪時最後說：「在疫情期間沒有什麼事是沒有爭議的。」

“For us, All-Star is a part of our league.”



Commissioner Adam Silver discusses the league’s decision to hold the 2021 #NBAAllStar game. pic.twitter.com/YwaB40CUKj — NBA on TNT （@NBAonTNT） February 19, 2021

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