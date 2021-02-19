晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》重啟明星賽引發球員反彈 聯盟主席：因為球迷喜歡看

2021/02/19 10:53

NBA主席席爾瓦。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽訂於美國時間3月7日在亞特蘭大舉行，雖然有不少球員公開表示反對，但已成定局，主席席爾瓦（Adam Silver）今日受訪時解釋聯盟做此決定是為了球迷。

原先因疫情衝擊取消的明星賽，確定恢復舉辦，然而此決定造成不少球員反彈，引起爭議。當TNT》節目主持人強森（Ernie Johnson）問席爾瓦「為什麼我們要有明星賽?」時，他說：「我想說的是，它（明星賽）始於球迷。」

「明星賽是整個球季球迷頭號能參與的活動。」席爾瓦接著說，並表示明星賽有著70年的傳統，能吸引上億球迷的投票、關注，是NBA的一部分，與其他比賽沒有甚麼不同，再次強調明星賽開始、結束於粉絲，他繼續說：「正如我說的，這是一個我們球迷喜歡看的盛事，他們喜歡看到我們的球員聚集在一起。」

然而當前舉行明星賽不僅冒疫情風險，另外也影響球員休息，此決定無疑存在著爭議，而席爾瓦也在受訪時最後說：「在疫情期間沒有什麼事是沒有爭議的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。