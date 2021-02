NBA》重啟明星賽引發球員反彈 聯盟主席：因為球迷喜歡看

NBA主席席爾瓦。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA明星賽訂於美國時間3月7日在亞特蘭大舉行,雖然有不少球員公開表示反對,但已成定局,主席席爾瓦(Adam Silver)今日受訪時解釋聯盟做此決定是為了球迷。

原先因疫情衝擊取消的明星賽,確定恢復舉辦,然而此決定造成不少球員反彈,引起爭議。當《TNT》節目主持人強森(Ernie Johnson)問席爾瓦「為什麼我們要有明星賽?」時,他說:「我想說的是,它(明星賽)始於球迷。」

「明星賽是整個球季球迷頭號能參與的活動。」席爾瓦接著說,並表示明星賽有著70年的傳統,能吸引上億球迷的投票、關注,是NBA的一部分,與其他比賽沒有甚麼不同,再次強調明星賽開始、結束於粉絲,他繼續說:「正如我說的,這是一個我們球迷喜歡看的盛事,他們喜歡看到我們的球員聚集在一起。」

然而當前舉行明星賽不僅冒疫情風險,另外也影響球員休息,此決定無疑存在著爭議,而席爾瓦也在受訪時最後說:「在疫情期間沒有什麼事是沒有爭議的。」

“For us, All-Star is a part of our league.”



Commissioner Adam Silver discusses the league’s decision to hold the 2021 #NBAAllStar game. pic.twitter.com/YwaB40CUKj