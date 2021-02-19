NBA》里拉德成明星賽遺珠 歐尼爾力挺：他光拿球就讓人害怕...

里拉德無緣明星賽先發，許多球星都替他抱不平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA明星賽將在台灣時間3月8日登場，聯盟今公佈東西部先發陣容，不過在西部後場卻出現不小的爭議，拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）雖然得票總數跟獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）相同，卻因球迷投票比較少，沒入選明星賽先發，包括「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在內的多位球星紛紛替他抱不平。

明星賽先發陣容公佈，獲得最高票的人氣王湖人球星詹姆斯（LeBron James）將擔任隊長，其餘入選的球員則有勇士柯瑞（Stephen Curry）、獨行俠東契奇、快艇雷納德（Kawhi Leonard）、金塊約基奇（Nikola Jokic），然而本季表現亮眼、頻當「關鍵殺手」的里拉德卻沒有入選成為遺珠。

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不過由於里拉德的綜合加權票數（球員、媒體和球迷各佔一定的比重）其實是跟東契奇相同，且里拉德在球員和媒體得票上都贏過東契奇排在西部後衛第二，但在球迷投票上，東契奇領先里拉德，因此獲選最終西部先發陣容，不過卻引發球員、媒體不滿。

知名數據媒體《StatMuse》就列出里拉德本季各項驚人數據，場均29.8分（聯盟第3）、4.1顆三分（聯盟第2）、關鍵時刻的得分、命中率63.2%和三分命中率58.8%（聯盟第1），質疑「Dame不是全明星賽先發？」

Dame isn’t an All-Star starter



- 29.8 PPG （3rd）

- 7.7 APG

- 4.1 3PG （2nd）

- 45/38/93% shooting

- 1st in clutch points

- 63.2 FG% in clutch （1st）

- 58.8 3P% in clutch （1st）

- 100 FT% in clutch

- 12-3 record in clutch （1st）

- 4th in West

- Missing 2nd & 3rd best player pic.twitter.com/dN806W2BcL — StatMuse （@statmuse） February 19, 2021

球評柏金斯（Kendrick Perkins）則轉發推特表示「東契奇憑什麼擠掉里拉德先發！！！我只有這一點想抱怨。」

No way Luka should be starting in front of Dame Dolla!!! The only problem I have with this. SMH https://t.co/5I3WV4BRHw — Kendrick Perkins （@KendrickPerkins） February 19, 2021

「他（里拉德）是世界排名前5的球員，所以我覺得這不合理，」名人堂球星「俠客」歐尼爾跳出來挺里拉德，「他應該成為明星賽先發，因為實際上他就是打得比較好的那個，雖然東契奇的助攻更多，但聯盟沒有一個人能像里拉德一樣，拿到球就讓人害怕。」

歐尼爾直言，他相信里拉德本人應該不會在意是否入選先發，不過他認為里拉德真的已經落選太多次了，「我認為他就是先發，我不會因此生氣或不滿，畢竟這就是球迷投票結果，但我真的覺得他就是明星賽先發。」

"He is one of the top 5 basketball players in the world... That doesn't make sense to me." @SHAQ & @TheJetOnTNT discuss Dame not being named as an #NBAAllStar starter. pic.twitter.com/pzPwrr77MN — NBA on TNT （@NBAonTNT） February 19, 2021

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