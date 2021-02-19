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MLB》國王不言退加盟金鶯 公開繼續拚戰的理由

2021/02/19 12:00

「國王」赫南德茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前塞揚強投赫南德茲（Felix Hernandez）本季以小聯盟合約加盟金鶯，尋求東山再起的機會，儘管年紀已經34歲，但當被問起「是什麼原因驅使他繼續拚戰？」這位「國王」大方透露就是為了要進入名人堂。

赫南德茲表示為了要能進入名人堂，自己還得讓一些數字好看點，因此也成為他繼續奮鬥的動力，赫南德茲說：「我認為我有機會，不過我還有一些數據需要去提升。如果我達成這些目標，我認為我就能在名人堂有個好的機會。」

赫南德茲目前要進入第16個球季，生涯累計送出2524次三振，並有169勝，他認為自己必須要得到200勝和3000次三振才「安全」。根據《theScore》指出，歷史上有18位投手達成3000次三振，當中有14位進入名人堂古柏鎮。

效力水手15個球季的赫南德茲在後面三年表現不理想，60場出賽59場先發，繳15勝27敗，防禦率5.42，關於這幾年的表現他說：「那些年，我不健康，我經歷了很多傷病，而且我打得並沒有很開心。而現在，我感覺非常非常好，我已經準備上場了。」

赫南德茲在2019年繳1勝8敗成績後離開水手，去年以小聯盟約轉戰勇士，本來在春訓有起色，不過後來因疫情決定退出賽季，今年則以金鶯小聯盟約再次拚戰。

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