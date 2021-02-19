晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》40人決戰 樂天女孩明決選YT直播

2021/02/19 11:56

樂天桃猿專屬啦啦隊決選將在2月20日舉辦。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」睽違三年再度與合作夥伴三隻猴子，一起雙猴聯手，舉辦「猿來是妳」海選，決選將在2月20日舉辦，分成決選初階以及終極決戰來進行，地點選定在三創生活園區。

早上11：30至13：00決選初階段將從40位女孩當中篩選出18位女孩來到終極決戰階段，終極決戰階段將於樂天桃猿官方YT頻道進行直播，預計從14：30開始。史無前例的兩階段決賽，各路英雌使出渾身解數，角逐2021年樂天女孩。

這一屆徵選Rakuten Girls的女孩素質極高、競爭激烈，因此出線的人數完全不設限，決選評審壓力極大，決選分為兩階段，決選初階評審為舞蹈總監陸筱晴、任賢齊台灣經紀總監ㄚㄚ、知名舞台劇導演王慕天、灰姑娘音樂製作有限公司總經理張春婕擔任。

終極決選評審則由三隻猴子品牌經理Stanley、藝人小鐘、李懿、知名音樂製作人1976阿凱以及灰姑娘音樂製作有限公司總經理張春婕五位出任，將針對參賽者表演項目、儀態、台風以及星度進行評審，當天記者團也將有評分權利。

藝人李懿近年來與樂天女孩在節目上互動甚多，身邊有許多好友都是樂天女孩的紛絲，這次擔任新人決選的評審其實壓力很大，感受到女孩都很有天分，也都很美麗，真的很期待。

知名音樂製作人阿凱則表示，樂天女孩的星度破表，每支單曲都熱銷，這次決選也會朝這個方向來評審，舞蹈是非常重要，但也很期待參賽者在舞蹈以外的表現。

2021年三隻猴子樂天女孩「猿來是妳」海選現場主持人由Rakuten Girls沐妍以及2017年海選冠軍籃籃搭檔，屆時浪LIVE也會為大家直擊海選會後台現場，主持人則是MC艾融與羚小鹿，請大家鎖定樂天桃猿官方YT直播以及浪LIVE直播時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。