NBA》扯！士官長、艾德巴約二度同場大三元 熱火退國王止敗

巴特勒（左）、 艾德巴約（右）再度同場繳出大三元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天作客出戰國王，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）、 艾德巴約（Bam Adebayo）兩人第二度同場繳出「大三元」寫紀錄，加上赫爾羅（Tyler Herro）、歐利尼克（Kelly Olynyk）合轟49分，終場以118：110擊敗國王，終止3連敗。

背對背作戰的熱火，昨出戰勇士最多握有高達19分領下，但最後卻在延長賽翻盤，不敵灣區大軍苦吞三連敗，而今戰國王，邁阿密軍團捲土重來，比賽剛開打就拉出一波8：2，上半場打完取得雙位數領先，易籃後熱火仍維持領先，不過國王射手逐漸甦醒，傑佛瑞斯（DaQuan Jeffries）連續飆進2顆三分球縮小分差，有了前車之鑑，這次熱火不敢大意，最末節赫爾羅一上來就連那6分，D.羅賓森（Duncan Robinson）外線得手甩開國王追擊，終場熱火就以8分差帶走勝利。

請繼續往下閱讀...

巴特勒今繳出13分、13助攻和10籃板，收下生涯第11次大三元，加上此役對國王，士官長已經連3戰繳出大三元，成為熱火隊史第一人，而艾德巴約今天也砍下16分、12籃板和10助攻，本季第一次繳出大三元，據美媒統計這是兩人第2度同場繳出大三元，前一次出現在2019年12月11日，兩人也成為史上第11次同隊同場達成大三元。

除了巴特勒、艾德巴約發揮全能，從板凳出發的赫爾羅砍下全場最高的27分，歐利尼克先發出賽也繳出自己本季新高22分，D.羅賓森拿到20分，努恩（Kendrick Nunn）也有16分進帳。

赫爾羅砍下全場最高的27分。（美聯社）

而國王則是由別利查（Nemanja Bjelica）砍下全隊最高25分8籃板，巴格利（Marvin Bagley III）19分10籃板，福克斯（De'Aaron Fox）11分10住攻，替補出賽的傑佛瑞斯17分，約瑟夫（Cory Joseph）10分4籃板4助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法