澳網》球王喬帥拚9冠王 這次他又帶了一項超級武器

喬科維奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）朝澳洲網球公開賽3連霸、9冠王的目標前進，當大家只注意到他接發球、移動、延展性等強項，事實上，不斷進化的喬帥，發球正是他今年問鼎冠軍的最大利器。

在澳網之前，喬帥過去62次大滿貫之旅，最多為2014年溫網的86個ACE球，但今年前6場就發了100顆ACE球，為本屆個人最多，其中對美國帝亞弗（Frances Tiafoe）為最多的26顆，他場均可發出16.7個ACE球。

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喬帥的教練克羅埃西亞伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）也是網壇著名的重砲手，他曾在受訪時說過，這是他加入喬帥教練團的最大任務，也是他看到喬帥至今的最大改變，畢竟他也已33歲，練就發球武器，也能助他用最效率的方式取分。

喬帥生涯9度打進澳網4強都能拿下勝利，迄今在墨爾本拉出20連勝，這將是他第28度踏上大滿貫決賽舞台，追平西班牙納達爾（Rafael Nadal），僅次瑞士費德爾（Roger Federer）的31次。

喬帥的澳網決賽對手將是俄國梅德維夫（Daniil Medvedev）和希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）的勝方。

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