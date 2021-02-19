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NBA》詹姆斯紀錄夜超悶！籃網痛宰湖人收5連勝

2021/02/19 13:50

詹姆斯紀錄夜，球隊卻不敵籃網輸球。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網今前往湖人踢館，原本預料會場激烈拉鋸戰，但湖人進攻熄火，只能一路挨打，形成一面倒的局面，最終籃網在哈登（James Harden）、J.哈里斯（Joe Harris）合繳44分帶領下，以109：98輕取湖人，收下5連勝。

籃網今前往湖人踢館，也是三巨頭成型後首度迎戰詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，兩軍交鋒令球迷相當期待。不過，今天A.戴維斯（AnthonyDavis）因右小腿傷勢缺陣，籃網杜蘭特（Kevin Durant）也受傷缺席，形成哈登攜手厄文（Kyrie Irving）對決只有詹皇坐鎮的湖人。

籃網3巨頭缺1，哈登今攜手厄文贏球。（今日美國）

籃網在上半場打完取得11分領先，易籃後J.哈里斯、哈登接連飆進三分球再度開啟球隊攻勢，籃網一度取得20分大幅領先，反觀湖人狀態持續低迷，大多倚靠詹皇一人的火力，加上全場三分球30投僅8中，讓紫金大軍打得更為艱辛。

詹姆斯今日賽前生涯累積得分為3萬4985分，他在第2節還剩47秒時，靠著罰球拿到生涯第3萬5000分，而36歲的年紀也讓他成為史上最年輕達標的球員。今詹皇砍下全場最高32分、8籃板、7助攻，庫茲馬挹注16分、10籃板，不過湖人今天只有3人得分上雙，進攻欠缺火力的情況下，只能黯然吞敗。

籃網今有5人得分上雙，全隊投進18顆三分球，哈登進帳23分、11助攻，J.哈里斯投進6顆三分球砍下21分。

J.哈里斯砍進6顆三分球手感火燙。（法新社）

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