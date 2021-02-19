晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》詹皇技術罰球手軟 KI狠酸：他就是你們最會罰球的人?

2021/02/19 15:49

詹姆斯領軍的湖人今不敵厄文領隊的籃網。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）季前關於「最後一擊」的一席話，被外界解讀是在嘲諷前隊友詹姆斯（LeBron James），當時掀起一陣熱議，今籃網交手湖人，第一節厄文在詹皇罰球失手後，竟向湖人板凳區噴垃圾話，直接嘲諷詹姆斯不會罰球。

今在籃網湖人之戰，首節打到剩下最後2分鐘時，D.喬丹（DeAndre Jordan）被吹防守三秒違例，湖人隊選則讓詹姆斯来執行技術犯規罰球，沒想到詹皇卻沒能命中，當下厄文馬上衝著湖人板凳席大喊「他就是你們最會罰球的人？」嘲諷意味十足。

去年10月初厄文曾在節目時表示，他覺得自己在待過的每支球隊中，都是投最後一擊的不二人選，但現在他認為，籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）應該也有這樣的能力，也願意相信他，然而KI這番話被解讀是在暗示，前隊友詹姆斯沒有執行最後一擊的能力，引起外界議論，詹姆斯在受訪時曾表示KI的話讓他很受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。