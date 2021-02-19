NBA》詹皇技術罰球手軟 KI狠酸：他就是你們最會罰球的人?

詹姆斯領軍的湖人今不敵厄文領隊的籃網。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）季前關於「最後一擊」的一席話，被外界解讀是在嘲諷前隊友詹姆斯（LeBron James），當時掀起一陣熱議，今籃網交手湖人，第一節厄文在詹皇罰球失手後，竟向湖人板凳區噴垃圾話，直接嘲諷詹姆斯不會罰球。

今在籃網湖人之戰，首節打到剩下最後2分鐘時，D.喬丹（DeAndre Jordan）被吹防守三秒違例，湖人隊選則讓詹姆斯来執行技術犯規罰球，沒想到詹皇卻沒能命中，當下厄文馬上衝著湖人板凳席大喊「他就是你們最會罰球的人？」嘲諷意味十足。

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"That's your best free throw shooter?"



Kyrie after LeBron missed the free throw pic.twitter.com/94JyybHuZd — Bleacher Report （@BleacherReport） February 19, 2021

去年10月初厄文曾在節目時表示，他覺得自己在待過的每支球隊中，都是投最後一擊的不二人選，但現在他認為，籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）應該也有這樣的能力，也願意相信他，然而KI這番話被解讀是在暗示，前隊友詹姆斯沒有執行最後一擊的能力，引起外界議論，詹姆斯在受訪時曾表示KI的話讓他很受傷。

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