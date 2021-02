NBA》詹皇技術罰球手軟 KI狠酸：他就是你們最會罰球的人?

詹姆斯領軍的湖人今不敵厄文領隊的籃網。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網球星厄文(Kyrie Irving)季前關於「最後一擊」的一席話,被外界解讀是在嘲諷前隊友詹姆斯(LeBron James),當時掀起一陣熱議,今籃網交手湖人,第一節厄文在詹皇罰球失手後,竟向湖人板凳區噴垃圾話,直接嘲諷詹姆斯不會罰球。

今在籃網湖人之戰,首節打到剩下最後2分鐘時,D.喬丹(DeAndre Jordan)被吹防守三秒違例,湖人隊選則讓詹姆斯来執行技術犯規罰球,沒想到詹皇卻沒能命中,當下厄文馬上衝著湖人板凳席大喊「他就是你們最會罰球的人?」嘲諷意味十足。

請繼續往下閱讀...

"That's your best free throw shooter?"



Kyrie after LeBron missed the free throw pic.twitter.com/94JyybHuZd