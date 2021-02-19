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澳網》女雙冠軍出爐！白羅斯重砲手將擠下謝淑薇登頂球后

2021/02/19 15:16

白羅斯莎芭蓮卡／比利時梅騰絲今在2021年澳洲網球公開賽女雙奪冠。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕白羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）／比利時梅騰絲（Elise Mertens）今在2021年澳洲網球公開賽女雙決賽，以6：2、6：3收拾捷克組合卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／西尼亞可娃（Katerina Siniakova），兩人高捧合作以來的第2座大滿貫冠軍，莎芭蓮卡也將擠下謝淑薇，成為新科女雙世界球后。

莎芭蓮卡自2019年1月和梅騰絲合拍，去年美網拿下生涯首座大滿貫冠軍，因疫情影響，澳網為她們今年首場賽事，儘管久未合作，名列第2種子的兩人默契依舊，一路過關斬將，今在決賽中兩盤四度破發對手，只花81分鐘就勝出。

單打世界排名第7的重砲手莎芭蓮卡，在雙打也事業有成，隨著這次在澳網封后，她的積分也來到9145分，最新一週世界排名將超越9010分的謝淑薇，登頂成為女雙世界第一。

謝淑薇球后寶座被莎芭蓮卡搶走。（資料照，法新社）

事實上，莎芭蓮卡曾表示想專心在單打戰場，外界推估澳網可能是她與梅騰絲今年合作的最後一場賽事，不過，隨著她成功登頂女雙第一，也有可能因此回心轉意，繼續單雙線出擊。

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