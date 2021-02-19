新竹棒球場重建首曝光、林智堅與蔡其昌齊勘察：對球場重生充滿期待！

新竹市棒球場重建工程首曝光，新竹市長林智堅與中華職棒大聯盟會長蔡其昌和頂新集團董事長魏應充齊會堪，工程已達55％，期待明年完工職棒開打。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市立棒球場重建工程在2019年動工，新竹市府去年1月與職棒味全龍旗下龍來球場公司簽下市立棒球場10年經營權。新竹市長林智堅今天下午與中華職棒大聯盟會長蔡其昌、體育署署長張少熙視察工程進度，林智堅說，棒球場重建工程包含地下停車場共投入近12億元，目前進度達55%，預計明年職棒開打前啟用，不僅是座5G智慧球場，可容納1萬名球迷，也將是竹苗區唯一符合職棒規格的球場。

林智堅說，市立棒球場新建工程從找地、要經費、找球團認養，已講了近20年，如今工程已達55%，代表重生的勇氣，他要感謝所有過程中協助的單位，包括中央補助經費及味全龍球隊選擇新竹市作為主場，更感謝中華職棒大聯盟提供專業建議。

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林智堅說，新竹市立棒球場有近45年歷史，位處市中心，是許多市民朋友的共同記憶，也是竹竹苗地區唯一符合職棒規格的棒球場，可容納1萬名球迷。此外，頂新第一年更投資逾1千萬元，打造擁有5G設備的智慧球場，未來期望不僅只有40場標準賽事，也希望能排入假日賽事，讓棒球場重生，並重燃味全龍魂。

味全龍球團表示，舊新竹市立棒球場因位於市中心，且興建年代久遠，許多設備並不符合現在球賽的需求，經過此次重建，打造智慧化球場，引入虛擬科技技術，將為球迷創造全新的觀賽體驗。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌也開心市立棒球場明年將完工，不僅是中華職棒第五支球隊的認養球場，更是全新球場，認為新竹球場是個很特別的球場，因為周邊就是民宅，更有在地的米粉摃丸等美食特色，這就是棒球迷最喜歡的，因為可到每個球場進行巡禮，他個人很期待，也相信明年開打後，將吸引竹竹苗的球迷，成為味全龍的全新主場。

蔡其昌說，上任會長後，已走訪各球場，了解球迷需球，新竹球場是他走訪的第二個球場，了解後發現林智堅市長能爭取到前瞻經費重建球場，真的很了不起，不過他也發現球場的螢幕設計太小，螢幕是職業運動賽事動員球迷、與球迷互動的最重要裝置，針對這問題涉及的預算追加，他已詢問體育署長，體育署也承諾在法規範圍內全力協助。

頂新集團董事長魏應充也說，當初受到市長林智堅的感動，決定前進新竹，未來希望能從社區棒球、基層棒球帶動更多人參與棒球運動，與新竹市攜手，共創棒球經濟生態圈。

新竹市棒球場重建工程首曝光，新竹市長林智堅與中華職棒大聯盟會長蔡其昌和頂新集團董事長魏應充齊會堪，工程已達55％，期待明年完工職棒開打。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場重建工程首曝光，新竹市長林智堅與中華職棒大聯盟會長蔡其昌和頂新集團董事長魏應充齊會堪，工程已達55％，期待明年完工職棒開打。（記者洪美秀攝）

新竹市棒球場重建工程首曝光，新竹市長林智堅與中華職棒大聯盟會長蔡其昌和頂新集團董事長魏應充齊會堪，工程已達55％，期待明年完工職棒開打。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重建工程已達55％，預計明年完工投入職棒賽事開打。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重建工程已達55％，預計明年完工投入職棒賽事開打。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重建工程已達55％，預計明年完工投入職棒賽事開打。（記者洪美秀攝）



新竹市立棒球場重建工程已達55％，預計明年完工投入職棒賽事開打。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重建工程已達55％，預計明年完工投入職棒賽事開打。（記者洪美秀攝）

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