昔日中職球星陳冠任轉當北市公務員 「變化球」哲學開啟人生第二春

前中華職棒明星球員「小飛機」陳冠任，退役後改任職於台北市政府工務局水利工程處，改變球員直來直往的個性，用更柔軟的態度迎接新生活。（台北市政府水利處提供）

〔記者鄭名翔／台北報導〕前中華職棒明星球員「小飛機」陳冠任，退役後改任職於台北市政府工務局水利工程處；從聚光燈下的紅土球場轉戰公務員生活，陳冠任笑說自己從中成長許多，磨去了球員時代直來直往的個性，如今面對民眾抱怨、里長謾罵也能柔軟以對，「總不能都直球對決，偶而也要變化球、轉個彎讓事情更容易解決。」

39歲的陳冠任於2005年以代訓新人之姿，一鳴驚人轟下當年中職全明星賽全壘打大賽冠軍，隔年加入兄弟象隊便展現穩定兇猛的打擊火力，與兄弟象隊當家球星彭政閔、周思齊組成「新黃金三劍客」，生涯拿過新人王、打擊王、安打王、年度最佳10人等輝煌成績，2015年後淡出職棒圈。

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去年1月陳冠任進入北市府水利處下水道工程科擔任技工，放下球棒改敲鍵盤處理文書工作，也得巡視大安區的下水道、側溝；從過去的球場對決改為面對民眾、官員及民代的各式訴求，陳冠任說，脫離相對單純的運動圈，必須不斷調適自己，學習各種應對進退的「眉角」。

陳冠任（左二）假日時仍會跟同好一起揮棒奔馳球場。（台北市政府水利處提供）

昔日職棒看板球星改行走基層，陳冠任一直砥礪自己別害怕改變，即便在現場會勘時認出也展現大方態度，他認為「被認出後比較不會生份，也較不會被為難。」

陳冠任表示，曾被里長在電話中劈頭猛罵，但進入公務體系後便知若硬碰硬會吃虧，因此收斂過去運動員直來直往的個性，「我就不回嘴，等他罵完」，陳冠任更從棒球延伸一套人生哲學「不能都直球對決，偶而也要變化球、轉個彎讓事情更容易解決。」

逐漸適應新生活，也開心有更多時間陪伴家人，但陳冠任坦言，對球場生活仍有眷戀，「以前聽前輩說，打球是最幸福的，現在才理解這句話。」而水利處內也有許多同仁來自棒球界，大家假日還是會相揪打球、參加比賽，開心享受平凡的幸福新生活。

陳冠任昔與兄弟象隊當家球星彭政閔、周思齊組成「新黃金三劍客」，展現穩定打擊火力，揮出全壘打的招牌動作也贏得「小飛機」綽號。（台北市政府水利處提供）



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