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MLB》大聯盟百大球員排行榜出爐！楚奧特勇奪6連霸

2021/02/19 20:01

楚奧特蟬聯百大球員之首。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網百大球員排行榜出爐，天使球星楚奧特（Mike Trout）僅管上季成績微幅退步，但仍獲得官方評委的親睞，再度榮登榜首，連6年問鼎聯盟之冠。

楚奧特於2013年首度登上百大球員王座，爾後9年間8度登頂，僅2015年被道奇隊王牌克蕭（Clayton Kershaw）超越。去年楚奧特打擊率0.281、OPS+168皆為生涯新低，卻仍列居百大球員之首，大聯盟官網解釋，楚奧特打出生涯最差成績，卻仍有.281/.390/.603的打擊三圍，平均每12打數就會擊出1發全壘打，WAR值並列聯盟第10，這只顯示出楚奧特的地板高得多麼驚人，因此無損於他當代最強球員的美名。

貝茲拿下第2位。（資料照，法新社）

除了楚奧特，榜單前10名還有貝茲（Mookie Betts）、德葛隆（Jacob DeGrom）等等大咖球星。剛簽下史上最長合約的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）聲勢如日中天，從去年的32名竄升至第6。而上季國聯MVP佛里曼（Freddie Freeman）則從15名上升至第4。

此外值得一提的還有印地安人王牌畢伯（Shane Bieber），他從去年的58名躍進至第12名。光芒隊的古巴菜鳥強打阿羅薩雷納（Randy Arozarena）則靠著去年季後賽的驚奇表現，吊車尾躋身百大球員名單。而2位去年沒進榜的日籍強投達比修有和前田健太，今年也雙雙入榜。

大聯盟2021年十大球員

1）楚奧特（Mike Trout）
2）貝茲（Mookie Betts）
3）德葛隆（Jacob DeGrom）
4）佛里曼（Freddie Freeman）
5）索托（Juan Soto）
6）小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）
7）阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）
8）倫登（Anthony Rendon）
9）耶利奇（Christian Yelich）
10）貝林傑（Cody Bellinger）

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