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澳網女單決賽登場！大坂直美強碰布蕾迪 今日賽事預告與轉播

2021/02/20 07:06

大坂直美決賽強碰布蕾迪。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕今日有3場NBA賽事轉播。勇士前役延長賽逆轉熱火，本日前往奧蘭多面對魔術，甫入選明星賽先發陣容的柯瑞（Stephen Curry）將率領勇士挑戰3連勝。太陽陣中也有2人入選明星賽，布克（Devin Booker）第2度入選，而保羅（Chris Paul）則是第11度入選，這對後場搭檔將率領太陽踢館鵜鶘。

最後將上演西部前段班快艇與爵士的精彩好戲，前天雙方交手時，快艇缺少雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）等4名先發主力，使得爵士輕鬆取勝，本日雷納德有望重返賽場，快艇希望能扳回顏面，順帶終止爵士的9連勝，本戰上午11點開打，敬請球迷朋友不要錯過！

澳網進入最終決戰，女單和混雙冠軍都會在今天出爐，大坂直美決賽將強碰美國好手布蕾迪（Jennifer Brady），挑戰個人第2座澳網金盃。混雙部分則要由澳洲組合艾柏登（Matthew Ebden）/史托瑟（Samantha Stosur）面對捷克和美國的組合卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova）/雷蒙（Rajeev Ram），2場冠軍好戲究竟誰能登頂，勝負明日揭曉！

NBA

08:00 勇士@魔術 緯來體育
09:00 太陽@鵜鶘 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1
11:00 爵士@快艇 緯來體育

PLG

17:00 攻城獅@領航猿 MOMO TV、民視第一台

UBA女複賽

14:25 臺灣體大 vs 北市大學
16:15 佛光大學 vs 世新大學
18:00 臺灣師大 vs 文化大學
轉播：ELEVEN SPORTS 2 、LINE TODAY

澳網

16:30 女單決賽
17:45 混雙決賽
轉播：博斯運動1台、博斯網球台

排球

12:55 臺中長力 vs conti
15:00 雲林MIZUNO vs 桃園臺產
17:00 愛山林 vs 台電公司
19:00 中國人纖 vs 極速超跑
轉播：ELEVEN SPORTS1

英超

03:55 狼隊 vs 利茲聯
20:25 南安普頓 vs 切爾西
22:55 伯恩利 vs 西布朗維奇

日本足球超級盃

12:30 川崎前鋒 vs 大阪鋼巴 愛爾達體育3台

美洲盃帆船賽

11:00 挑戰者選拔賽決賽 愛爾達體育2台

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