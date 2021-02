澳網女單決賽登場！大坂直美強碰布蕾迪 今日賽事預告與轉播

大坂直美決賽強碰布蕾迪。(資料照,路透社)

〔體育中心/綜合報導〕今日有3場NBA賽事轉播。勇士前役延長賽逆轉熱火,本日前往奧蘭多面對魔術,甫入選明星賽先發陣容的柯瑞(Stephen Curry)將率領勇士挑戰3連勝。太陽陣中也有2人入選明星賽,布克(Devin Booker)第2度入選,而保羅(Chris Paul)則是第11度入選,這對後場搭檔將率領太陽踢館鵜鶘。

最後將上演西部前段班快艇與爵士的精彩好戲,前天雙方交手時,快艇缺少雷納德(Kawhi Leonard)、P.喬治(Paul George)等4名先發主力,使得爵士輕鬆取勝,本日雷納德有望重返賽場,快艇希望能扳回顏面,順帶終止爵士的9連勝,本戰上午11點開打,敬請球迷朋友不要錯過!

澳網進入最終決戰,女單和混雙冠軍都會在今天出爐,大坂直美決賽將強碰美國好手布蕾迪(Jennifer Brady),挑戰個人第2座澳網金盃。混雙部分則要由澳洲組合艾柏登(Matthew Ebden)/史托瑟(Samantha Stosur)面對捷克和美國的組合卡雷茲可娃(Barbora Krejcikova)/雷蒙(Rajeev Ram),2場冠軍好戲究竟誰能登頂,勝負明日揭曉!

NBA

08:00 勇士@魔術 緯來體育

09:00 太陽@鵜鶘 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

11:00 爵士@快艇 緯來體育

PLG

17:00 攻城獅@領航猿 MOMO TV、民視第一台

UBA女複賽

14:25 臺灣體大 vs 北市大學

16:15 佛光大學 vs 世新大學

18:00 臺灣師大 vs 文化大學

轉播:ELEVEN SPORTS 2 、LINE TODAY

澳網

16:30 女單決賽

17:45 混雙決賽

轉播:博斯運動1台、博斯網球台

排球

12:55 臺中長力 vs conti

15:00 雲林MIZUNO vs 桃園臺產

17:00 愛山林 vs 台電公司

19:00 中國人纖 vs 極速超跑

轉播:ELEVEN SPORTS1

英超

03:55 狼隊 vs 利茲聯

20:25 南安普頓 vs 切爾西

22:55 伯恩利 vs 西布朗維奇

日本足球超級盃

12:30 川崎前鋒 vs 大阪鋼巴 愛爾達體育3台

美洲盃帆船賽

11:00 挑戰者選拔賽決賽 愛爾達體育2台

