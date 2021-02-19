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澳網》球王喬帥等到對手了！俄國梅德維夫收拾西西帕斯勇闖決賽

2021/02/19 19:00

梅德維夫直落三闖進決賽。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第4的俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今在2021澳洲網球公開賽男單4強，6：4、6：2、7：5收拾希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拉出瘋狂的跨年度20連勝，他將在決賽與球王喬科維奇（Novak Djokovic）會師，力拚生涯首座大滿貫冠軍。

梅德維夫與西西帕斯過去6度交鋒，梅德維夫取得5勝優勢，但最近1次的2019年ATP年終總決賽的小組賽對決，由西西帕斯以直落2帶走勝利。

西西帕斯盼能改寫對戰劣勢，但8強戰與納達爾（Rafael Nadal）打了一場逾4小時的5盤血戰，體力明顯受影響，梅德維夫把握機會，首盤第5局就率先破發，以6：4成功先馳得點。

逐漸掌控場上節奏的梅德維夫，即便西西帕斯試圖改變策略，增加上網的次數，卻讓對手以更快的速度攻破，只花33分鐘就以6：2率先聽牌。

西西帕斯在第3盤試圖反撲，雖率先被破發，但克服0：3落後劣勢，一路緊咬戰局，只是梅德維夫在第5：5平手時，成功突破對手發球局，這關鍵一局也成為分出勝負的關鍵，讓梅德維夫直落3帶走決賽門票。

西西帕斯不敵對手無緣晉級。（法新社）

這是梅德維夫自去年11月巴黎大師賽封王後，拉出的20連勝，中間拿下ATP年終總決賽冠軍，今年2月還助俄國在ATP盃稱王，這次他首次踏上澳網決賽，將與8冠王喬科維奇爭冠。

梅德維夫與喬科維奇過去7度交鋒，以3勝4負略居下風，不過近4次碰頭，梅德維夫取得3勝，此外，這將是梅德維夫自2019年美國網球公開賽後，生涯第2度躋身大滿貫決賽舞台。

梅德維夫直落三闖進決賽。（路透）

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