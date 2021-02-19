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澳網》喬帥小心了！ 梅德維夫的20連勝贏遍世界前10高手

2021/02/19 20:27

喬科維奇與梅德維夫將在決賽正面對決。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第4的俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今在2021澳洲網球公開賽男單4強，以6：4、6：2、7：5收拾希臘第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），席捲跨年度的20連勝，把世界排名前10的高手都贏遍了！

梅德維夫的連勝之旅從去年11月巴黎名人賽展開，他的封王之路中力克世界排名第9的史瓦茲曼（Diego Schwartzman）及第7的德國小茲維瑞夫（Alexander Zverev）。

梅德維夫接著從世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、第2的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、第3的奧地利提姆（Dominic Thiem）手中奪勝，在2020年ATP年終總決賽封王。

今年2月初的ATP盃，梅德維夫繳出單打4戰全勝的佳績，其中1勝就是力退世界排名第10的義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。

加上在澳網男單8強力克世界排名第8的同胞盧布列夫（Andrey Rublev），今4強直落3戰勝世界排名第6的西西帕斯，梅德維夫在這波20連勝高潮，已從8位世界排名前10的高手手中取勝，唯一例外為世界排名第5的瑞士費德爾（Roger Federer），畢竟他因膝傷自去年澳網後就未曾出賽。

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