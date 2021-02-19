MLB》「台灣走路去紐約」 大都會2年5.6億補強先發輪值

T.沃克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）透露，大都會已經與日前他們有興趣，被球迷戲稱為「台灣走路」的T.沃克（Taijuan Walker）達成合約協議，下個賽季他將加入大都會的輪值當中。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，T.沃克的合約為一張2年保障2000萬美元（約新台幣5.6億）的合約，《紐約郵報》記者謝曼（Joel Sherman）透露，T.沃克今年的薪水為1000萬美元，明年為700萬美元，2023年的合約為球員選項，最低600萬、最高能來到850萬美元，或者是大都會能用300萬美元將合約買斷。

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目前大都會的輪值確定有德葛隆（Jacob DeGrom）、史卓曼（Marcus Stroman）和卡拉斯柯（Carlos Carrasco）三人，T.沃克有可能擔任第四號先發的位置，除此之外，上季表現不俗的左投彼得森（David Peterson），以及新同學盧切斯（Joey Lucchesi）、山本喬丹也有機會卡位。

T.沃克是今年自由球員市場上年輕且仍相當具實力的先發投手，在2018、2019年受過大傷的他，上個賽季他在水手與藍鳥兩隊合計先發11場，留下53.1局，4勝3敗防禦率2.70的成績。

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