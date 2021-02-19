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澳網》大坂直美對決美國黑馬 4度躋身大滿貫決賽拚紀錄

2021/02/19 22:32

大坂直美明天將對決美國黑馬布蕾迪。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕澳網女單冠軍戰台灣時間明下午4點半登場，由世界排名第3的日本名將大坂直美對決美國黑馬布蕾迪，大坂力拚延續決賽的百分百勝率，問鼎生涯第4座大滿貫冠軍，22種子布蕾迪（Jennifer Brady）則期待再創驚奇。

大坂在本屆澳網的晉級之路擊敗西班牙前球后穆古魯莎（Garbine Muguruza）、台灣一姊謝淑薇，及39歲美國老將小威廉絲（Serena Williams）等不同球風的好手，她也成為自中國李娜之後，第2位2度躋身澳網決賽的亞洲女將。

值得一提的是，大坂已在2018年美網、2019年澳網和2020年美網封后，打進大滿貫決賽就等同奪冠保證，這次若在澳網再次掄元，她將追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）在1962年創下的生涯前4場大滿貫決賽都封后的紀錄。

要知道，這是連坐擁23座大滿貫冠軍的小威都無法辦到的事，小威生涯首次決賽為1999年的美網，但她在是人生第2場四大賽決賽、2001年的美網冠軍戰，就敗給胞姊大威廉絲（Venus Williams）。

聽聞有望達成寇特締造的難得成就，23歲的大坂直呼不可思議，她承認，自己從未想過能達到此境界，只想替日本人拿下第一座女單大滿貫冠軍，直到現在才知道原來夢想並非遙不可及，這次她也希望能將自己的名字再次刻在澳網金盃上。

大坂與布蕾迪3度交手，取得2勝1負優勢，但大坂想起去年美網4強廝殺3盤才脫困的回憶，她說：「那是一場險勝，你知道這次肯定也會是場硬仗。」

至於生涯首闖大滿貫決賽的布蕾迪則說：「她在各方面都很出色，特別是重砲發球，讓妳難以招架，但無論如何我都會好好享受比賽，畢竟先前我從未想過能走到這裡。」

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